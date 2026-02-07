Buzoianu: Pentru România, e important ca viitorul Cadru Financiar Multianual să acorde fonduri specifice pentru proiectele de apă

Este important pentru România ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă, iar investițiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar și pe cercetarea, inovarea și digitalizarea în acest sector, a transmis ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, la un eveniment ce a avut loc în Cipru.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Diana Buzoianu a condus delegația României la reuniunea informală a miniștrilor mediului din Uniunea Europeană, care a avut loc în perioada 5-6 februarie, în Cipru, la Lefkosia.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum: alinierea politicilor privind reziliența climatică și a apei, consolidarea eficacității Uniunii Europene în negocierile internaționale privind schimbările climatice și abordarea celor mai critice lacune din legislația actuală a UE.

Prima sesiune s-a concentrat pe construirea unei Europe reziliente: cum pot legislația și finanțarea să consolideze alinierea dintre politicile europene privind clima și reziliența la apă.

‘Pentru România, este important ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă. Investițiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar și pe cercetarea, inovarea și digitalizarea în sectorul apei. Eforturile pe care România le depune în implementarea sinergică a Pachetului privind Cadrul Integrat pentru Reziliența Climatică și a Strategiei pentru Reziliența la Apă trebuie sprijinite pentru a stabili priorități de aplicare, pentru a coopera la nivel transfrontalier și a proteja mai bine infrastructura de apă’, a declarat Buzoianu, citată în comunicat.

În cadrul ședinței Consiliului au fost subliniate și așteptările de la noul Act privind Economia Circulară.

‘România susține dezvoltarea Actului privind Economia Circulară ca instrument-cheie pentru îmbunătățirea accesului UE la resurse, a autonomiei strategice și a competitivității. Susținem o abordare pragmatică, axată pe transparență, cooperare regională și utilizarea eficientă a fondurilor UE. Economia circulară nu mai este doar un obiectiv de mediu, ci o componentă critică care poate susține economia națională. Am prezentat în cadrul Consiliului informal implementarea SGR-ului, o poveste de succes care ne arată cum putem colabora alături de actorii privați pentru a scoate plasticul și sticlele din natură și a le refolosi prin reciclare’, a punctat ministra Mediului.

Doar în 2025, consumatorii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje prin SGR.

Diana Buzoianu a felicitat Președinția cipriotă pentru organizarea ‘excelentă a acestui Consiliu informal și pentru stabilirea unei agende concentrate și orientate spre viitor’.

‘Reuniunea reprezintă o oportunitate importantă de a avansa către o înțelegere europeană comună asupra a trei priorități strâns legate între ele: reziliența climatică și la apă, rolul UE în negocierile internaționale privind clima și viitorul Actului privind Economia Circulară’, a adăugat ea.

De asemenea, Diana Buzoianu a adresat invitația miniștrilor de a participa la Conferința Europeană privind Sistemul Garanție-Returnare, care va avea loc în București, la data de 18 martie 2026. Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente europene ale anului dedicat implementării economiei circulare, reunind miniștri și actorii-cheie pentru a împărtăși experiențe concrete de circularitate, se mai arată în comunicat.