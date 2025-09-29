BYD se așteaptă la majorarea exporturilor de vehicule electrice în acest an

BYD Co, cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), se așteaptă ca exporturile să reprezinte anul acesta aproximativ 20% din vânzările sale pe plan global, datorită lansării de noi modele, se arată într-un articol apărut luni în ziarul South China Morning Post (SCMP), transmite Reuters.

Grupul auto chinez estimează livrări între 800.000 și un milion de unități în afara Chinei continentale în 2025, comparativ cu un nivel previzionat total al vânzărilor de 4,6 milioane, a anunțat publicația chineză, citându-l pe directorul de relații publice al BYD, Li Yunfei.

South China Morning Post confirmă astfel un raport al Reuters în care se arăta că BYD și-a redus obiectivul privind vânzările în 2025 cu până la 16%, la 4,6 milioane vehicule, în condițiile în care compania se confruntă cu cel mai lent ritm anual de creștere din ultimii cinci ani și alte indicii că expansiunea sa record se apropie de final.

‘Livrările internaționale vor avea o contribuție mai mare în următorii ani’, a declarat Li, adăugând că propria flotă de nave a BYD sprijină majorarea exporturilor.

În 2024, vânzările pe plan global ale BYD au fost responsabile pentru mai puțin de 10% din totalul livrărilor de 4,26 milioane, a informat publicația chineză.

BYD construiește o fabrică în Ungaria, producția urmând să demareze spre finalul anului, și o alta în Turcia, a cărei activitate ar urma să înceapă în 2026, cu o capacitate totală de aproximativ 500.000 unități pe an.

Cel mai mare rival al Tesla a raportat primul declin al profitului trimestrial din ultimii trei ani și jumătate, pe fondul războiului prețurilor din China, cea mai mare piață auto mondială. Vânzările BYD pe plan intern, responsabile pentru aproape 80% din livrările sale globale, au scăzut în august pentru a patra lună consecutiv.