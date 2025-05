Cele mai bune mașini electrice pot fi văzute și votate la București Mall, în cadrul Best Electric Car 2025

Unul dintre evenimentele de referință ale industriei auto din România, Best Electric Car, ajunge în 2025 la cea de-a cincea ediție. Publicul poate admira cele 8 finaliste, care vor fi expuse in perioada 09-11 mai la București Mall Vitan. De asemenea, pasionații pot chiar vota modelele participante, daca accesează site-ul evenimentului: Votul cititorilor 2025 – Best electric car in Romania.

Juriul de specialitate, format ca de fiecare dată din jurnaliști auto recunoscuți în industrie, va testa vehiculele în condiții specifice și relevante, pentru a se asigura că cel mai bun autovehicul electric din România este unul care răspunde tuturor solicitărilor utilizatorilor.

Evenimentul este organizat de grupul AutoExpert Media, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, susținut de Arval România, lider de piață în segmentul soluțiilor de mobilitate sustenabilă, și va cuprinde mai multe etape. Cele 8 mașini participante, BYD Sealion 7, Cupra Tavascan, Ford Puma E, Hyundai Inster, Kia EV3, Link&Co 02, Renault 5 și Volvo EX90, au ajuns în data de 8 mai în parcarea Arval Mobility HUB din cadrul Oregon Park, acolo unde au fost testate de clienții de leasing operațional ai Arval, angajații grupului BNP Paribas și de partenerii acestora.

Ulterior, pe 12 și 13 mai 2025, cele 8 vehicule participante vor fi testate de jurnaliștii auto în condiții specifice de utilizare, pe traseul București – Covasna și retur, în diferite scenarii relevante de trafic și moduri de folosire. Pe 13 mai, la finalul zilei, va avea loc jurizarea, iar în data de 14 mai vor fi anunțați câștigătorii în cadrul unei conferințe de presă ce va avea loc la sediul Ministerului Mediului.

„Best Electric Car este un eveniment de referință pentru industria auto, ceea ce arată că acest segment, al vehiculelor electrice, este tot mai important pentru piața internă. La această ediție publicul este invitat să își exprime opinia, ceea ce transmite clar mesajul de deschidere și incluziune pe care noi încercăm să îl conturăm prin competițiile noastre. Mașinile electrice sunt din ce în ce mai multe și tot mai performante, iar interesul publicului pentru ele este de asemenea în creștere. Cred cu tărie că astfel de evenimente, în care testăm în condiții reale de utilizare cele mai noi modele care intră pe piața din România, sunt foarte utile pentru viitorii utilizatori, pe care îi invit să își exprime voturile”, spune Florin Micu, coordonatorul proiectului și CEO AutoExpert Media.

„Suntem mândri să susținem și în acest an competiția Best Electric Car, un proiect care reflectă perfect angajamentul nostru de susținere a tranziției către mobilitatea sustenabilă în mediul de afaceri din România. Observatorul Arval pentru Mobilitate, studiul internațional ce va fi lansat în scurt timp, arată un interes în creștere al pieței interne pentru electrificare, iar acest eveniment răspunde unei dorințe tot mai mari a publicului, fie că vorbim de companiile care ne sunt partenere sau de utilizatorii privați, de a fi informat cu privire la noutățile industriei. Vedem în această inițiativă o oportunitate uriașă pentru managerii de flote auto să analizeze cele mai noi soluții de mobilitate din piață, iar parteneriatul dintre Arval și Flote Auto subliniază angajamentul nostru ferm pentru susținerea companiilor din România în procesul de tranziție către electrificare”, susține Roxana Lupescu, Director General la Arval Service Lease România.

Proiectul Best Electric Car 2025 apare într-un moment în care interesul pentru autoturismele electrice urbane este în continuă creștere, așa cum arată datele recente din Observatorul Arval pentru Mobilitate. În acest context, competiția susține tranziția către mobilitatea cu emisii zero, oferind vizitatorilor oportunitatea de a interacționa direct cu modelele deja disponibile pe piața locală. Totodată, prin implicarea publicului și a jurnaliștilor specializați în domeniul auto, proiectul oferă o imagine complexă asupra beneficiilor acestor vehicule și contribuie la îmbunătățirea nivelului de informare privind alternative sustenabile de mobilitate.