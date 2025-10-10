China controlează mai strict exporturile de pământuri rare

China aplică de joi un control mai strict asupra exporturilor de pământuri rare, prin limitarea tehnologiei de procesare a resurselor minerale respective, prin interzicerea cooperării neautorizate cu străinătatea și anunțând că va limita exporturile către utilizatorii din domeniile apărării și semiconductorilor, informează Reuters.

Un comunicat al Ministerului Comerțului de la Beijing clarifică și extinde controalele generale anunțate din aprilie, care a provocat deja penurii grave în întreaga lume înainte de încheierea unor acorduri cu Europa și Statele Unite care au dus la reluarea livrărilor.

China controlează circa 60% din extracția minieră globală și realizează circa 90% din capacitatea de rafinare a acestor minereuri.

Pământurile rare sunt vitale pentru produse de la vehiculele electrice la motoarele de avion și radarele militare.

Restricționarea exporturilor de tehnologie pentru producția de magneți cu pământuri rare va fi extinsă și la alte tipuri de magneți. Vor fi necesare licențe de export și pentru echipamentele de reciclare a pământurilor rare, care se adaugă la o listă lungă de tehnologii de procesare a acestor minerale deja restricționate de China.

Producătorii din alte țări care folosesc orice componente sau echipamente chineze trebuie să solicite licențe pentru exportul articolelor controlate, a anunțat ministerul comerțului.

S-au clarificat astfel pentru prima dată și unele obiective ale restricțiilor: utilizatorii din industria militară nu vor primi licențe, iar solicitările legate de semiconductorii avansați vor fi aprobate de la caz la caz.

Companiilor chineze care activează în străinătate li se interzice colaborarea cu firmele străine în domeniul pământurilor rare fără aprobarea ministerului.