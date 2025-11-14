Chirițoiu, despre creșterea prețurilor la carburanți: Așteptarea mea e că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni

Prețurile la combustibili își vor reveni în scurt timp, pe măsură ce lumea se va calma și se va vedea că efectul sancțiunilor impuse companiilor Lukoil și Rosneft nu creează perturbări în piață, este de părere președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

‘Prețurile la combustibili… am văzut într-adevăr că prețurile angro au crescut în Europa în momentul de față, legat probabil de introducea sancțiunilor, care, da, a creat o anumită perturbare, neliniște în piață. Vedem într-adevăr prețurile angro la benzină și motorină, așa-numitele cotații platts, că au crescut. În același timp, barilul vedem că nu a crescut, deci pe piața petrolului, care e materia primă, aia până la urmă determină prețurile. De asta așteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni. Cât timp prețul materiei prime, al petrolului rămâne tot în zona 60 – 65 dolari n-au de ce cotațiile astea la benzină și la motorină să crească. De va calma lumea, se va vedea că efectul sancțiunilor nu creează o perturbare în piață’, a afirmat Chirițoiu, în marja conferinței ‘Evoluția concurenței din sectoare cheie sub impactul tranziției energetice și digitalizării’.

Acesta a spus că statul român va lua măsuri în urma impunerii acestor sancțiuni și se va asigura funcționarea în continuare a acestor operațiuni economice.

‘A fost o întrebare legată de Lukoil. Ministerul nu știu dacă a reiterat astăzi, dar au anunțat de ieri că pregătesc o măsură legislativă ca să putem interveni dacă e cazul. Deci, sunt convins că statul român va lua măsuri cum fac și celelalte state. Lukoil are rafinării și în Bulgaria, are diferite operațiuni și în alte țări, deci toți vom încerca să asigurăm funcționarea acestor operațiuni economice în continuare, ca să fie o perturbare cât mai mică în piață. M-am uitat și în România, rafinăria Lukoil este oricum închisă pentru mentenanță, deci nu e un impact direct. Repet, sunt convins că vom lua măsuri și vom asigura funcționarea ok a pieței pe termen mediu. Vom găsi și noi, și bulgarii, și alții vom găsi …sârbii au și ei o problemă cu rafinăria NIS, dar se vor găsi soluții, sunt convins, pentru toate lucrurile astea și atunci piețele se vor calma. Eu cred că e o perturbare pe perioadă scurtă’, a susținut șeful autorității de concurență.

În altă ordine de idei, Bogdan Chirițoiu a precizat că, atât în cazul Lukoil, cât și al Carrefour, nu s-au primit notificări cu privire la vânzarea activelor.

‘Cum la Lukoil n-am primit notificări, nici la Carrefour n-am primit notificări. Am văzut și eu informațiile din presă. În momentul când Carrefour se va decide că vinde companiei A sau companiei B, atunci acea companie ne va notifica. Cât timp sunt doar oferte care se transmit către Carrefour, n-au de ce să ne notifice nouă. De abia când Carrefour va spune că acceptă oferta unuia sau altuia atunci vor ajunge la notificare. Iarăși, depinde de cine cumpără. Poate să fie tranzacție națională sau europeană, dar în general pe comerț alimentar Comisia ne dă nouă. De exemplu, și Mega Image cu Profi a fost inițial notificată Comisiei Europene, dar la cererea noastră Comisia ne-a dat-o nouă. Deci. dacă se va ajunge la vânzarea Carrefour, mă aștept să fie aceeași situație, să ajungă la tranzacție națională’, a explicat acesta.

În ceea ce privește cazul Lukoil, acesta va ajunge obligatoriu la CEISD.

‘Lukoil, obligatoriu va trece pe la Comisia de Investiții Străine și depinde de cine ar prelua. Este ori la noi, ori la Comisia Europeană. Dacă e o tranzacție care va viza toate activele Lukoil, atunci probabil e de resortul Comisiei Europene. Dacă vor fi sparte, dacă unele active din România se vând separat de active din Bulgaria sau din alte țări, atunci s-ar putea să fie o aprobare la nivel național. Oricum, vom fi în dialog cu Comisia Europeană, dar momentan nu există nicio notificare. Noi n-am primit… La noi cel care a ajuns la o înțelegere să cumpere, vine și notifică. N-am ajuns la faza asta’, a adăugat Chirițoiu.