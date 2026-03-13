Chisăliță (AEI): Prețul motorinei ar putea ajunge la 10 lei/l până la sfârșitul lunii martie

Prețul motorinei a depășit pragul de 9 lei pe litru și ar putea ajunge la aproximativ 10 lei/litru până la sfârșitul lunii martie, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al deficitului structural de motorină din Europa, a declarat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

”România intră într-o nouă etapă a scumpirii carburanților, iar semnalul de alarmă vine din zona cea mai sensibilă a economiei: motorina. Pragul psihologic de 9 lei pe litru a fost deja depășit, iar dinamica pieței arată că nivelul de 10 lei nu mai este o ipoteză exagerată, ci un scenariu posibil în perioada imediat următoare. Creșterea accelerată a motorinei nu este întâmplătoare. Ea reflectă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și impactul conflictului din jurul Iranului asupra piețelor energetice globale. Când apar astfel de crize, primul combustibil care reacționează este motorina”, explică Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă vineri.

Potrivit acestuia, Europa, inclusiv România, are un deficit structural de motorină și depinde mai mult de importuri pentru acest produs decât pentru benzină.

În același timp, există o întârziere tehnică în transmiterea scumpirilor de pe piața petrolului către pompă. Rafinăriile procesează țiței achiziționat cu câteva săptămâni înainte, iar acest lucru creează o ”fereastră temporară” în care benzina rămâne relativ stabilă, în timp ce motorina începe deja să reflecte tensiunile din piață. De aici și diferența tot mai mare dintre cele două prețuri. Pe termen scurt, acest decalaj va continua să crească, susține specialistul.

În opinia sa, motorina va rămâne combustibilul sub presiune, deoarece este esențială pentru transportul de marfă, agricultură și logistică.

”Cererea pentru ea este rigidă: camioanele nu pot trece peste noapte la alt combustibil, iar economia reală depinde de fiecare litru consumat. Această evoluție are consecințe mult mai largi decât simpla creștere a costului la pompă. Motorina este, de fapt, combustibilul inflației. Orice scumpire se transmite rapid în prețul transportului, apoi în costul alimentelor, al materialelor de construcții și al aproape tuturor bunurilor din economie. Când motorina urcă puternic, întreaga structură de costuri a economiei începe să se miște în sus”, a adăugat Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, pragul de 9 lei nu este doar o cifră simbolică.

”El marchează intrarea într-o zonă în care presiunea asupra economiei devine vizibilă pentru toată lumea: transportatori, fermieri, comercianți și, în final, consumatori. Pe termen foarte scurt este posibil să asistăm la o situație paradoxală: motorina să crească rapid, în timp ce benzina rămâne temporar mai ieftină. Dar acest echilibru este fragil”, a adăugat președintele AEI.

Chisăliță susține că, pe măsură ce rafinăriile vor începe să proceseze țiței cumpărat deja la prețuri mai mari, benzina va recupera și ea creșterea.

”În realitate, întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanți de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla și cât timp va dura această fază a pieței. Estimarea AEI este ca la sfârșitul lunii martie să avem o motorină de 10 lei/l. Crizele energetice au un tipar clar: apar brusc, se transmit în lanț și sunt resimțite mai întâi în combustibilii care mișcă economia. Iar motorina este exact acest combustibil”, mai arată analiza.