Christine Lagarde a prezentat principalele reforme necesare pentru a îmbunătăți reziliența UE

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a cerut miercuri liderilor Uniunii Europene să ia măsuri urgente în domenii importante, inclusiv emiterea de datorii comune, pentru a face blocul comunitar mai rezistent în perioade tulburi, informează Reuters, citând o sursă din apropierea acestui dosar.

Lagarde speră să demareze un proces timid de reformă la un summit european care va avea loc în această săptămână, în contextul presiunilor din partea politicilor americane imprevizibile și al invadării piețelor sale tradiționale de export de către China.

După ce Lagarde a dezvăluit săptămâna trecută că va trimite liderilor UE ceea ce ea a numit o listă cu reformele necesare, BCE a pregătit un document în care sunt prevăzute principalele sarcini.

Lagarde a subliniat că există cinci domenii care necesită acțiuni rapide, inclusiv înființarea unei uniuni a economiilor și investițiilor, transpunerea în realitate a proiectului unui euro digital, aprofundarea pieței unice, promovarea inovației și consolidarea cadrului instituțional de bază al blocului comunitar, a declarat o sursă care a consultat documentul respectiv.

‘Prin acțiuni colective coordonate și decisive, Europa poate debloca un potențial de creștere mai mare, poate consolida reziliența și își poate consolida autonomia politică și prosperitatea. Acest lucru necesită îmbunătățirea productivității, mobilizarea investițiilor și sporirea rezilienței’, se arată în documentul pregătit de BCE.

Într-un punct care este probabil să genereze diviziuni între liderii UE, BCE a precizat că Europa ar trebui să creeze un activ sigur comun la nivelul întregii zone euro, care să îmbunătățească oferta de garanții de calitate.

Chiar dacă BCE pledează de mult timp pentru emiterea de datorii comune, unele guverne, în special Germania, au rezistat acestor apeluri, oferind argumente împotriva mutualizării datoriilor în afara perioadelor de criză.

Documentul pregătit de BCE a reiterat, de asemenea, apelul său mai vechi pentru o schemă comună de asigurare a depozitelor și un cadru european pentru lichiditate în cazurile de rezoluție bancară, a declarat sursa.

Totodată, BCE a mai spus că este nevoie să fie stimulată participarea clienților de retail pe piețele de capital, în special printr-un cont de economii și investiții, cu accent pe finanțarea pensiilor.