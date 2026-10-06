CNAIR: Incidentele tehnice ale platformei TollRo au fost remediate. Mai pot exista incidente tehnice sporadice

Incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali, a anunțat marți seara Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Compania de drumuri atenționează, însă, că mai pot exista incidente tehnice sporadice caz în care șoferii nu vor fi amendați dacă se dovedește că au încercat să plătească dar nu au reușit.

‘Incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, nu excludem apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligația să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziționeze rovinietă și/sau TollRo. În măsura în care aceste acțiuni nu pot fi efectuate din cauza defecțiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/ continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă’, se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit CNAIR, încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat.

‘Subliniem, din nou, faptul că, în conformitate cu art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023, utilizatorii care nu pot achita tariful TollRo din cauza disfuncționalităților tehnice ale platformei nu vor fi sancționați. Măsura prevăzută de art. 9 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 226/2023 nu se limitează la perioada de lansare a sistemului, respectiv, perioada comunicată anterior: 01.10.2026 – 03.10.10.2026. Măsura se aplică ori de câte ori Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră sau mijloacele automate de control prezintă disfuncționalități, indiferent de cauză, pe întreaga durată a acestora, până la remediere’, susține sursa citată.

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri: fie prin tichet de rută – plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin sesiune de tarifare – traseul se înregistrează prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

În niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR.

Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt: portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor; aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android – achiziția rovinietei și a tichetului de rută, inițierea sesiunii de tarifare; punctele de vânzare CNAIR din cadrul Secțiilor de Drumuri Naționale (SDN) și al Agențiilor de Control și Încasare (ACI) de la punctele de trecere a frontierei – rovinietă și tichet de rută; distribuitorii autorizați – rovinietă, inclusiv prin SMS la numărul de telefon mobil 7500.

‘Recomandăm utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele indicate în prezentul comunicat și să nu dea curs solicitărilor de plată primite pe alte căi’, se mai arată în document.

Pe de altă parte, CNAIR precizează că, în primele zile de funcționare a sistemului, o parte dintre utilizatori au efectuat plăți prin virament bancar direct în conturile CNAIR iar aceștia pot solicita restituirea sumelor printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail [email protected] (adresa oficială a Registraturii CNAIR), însoțită de dovada plății (ordinul de plată) și de datele contului în care să se facă restituirea (IBAN și titular).

‘Aceste sume nu țin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus’, subliniază sursa citată.

Rovinietele achiziționate prin sistemul SIEGMCR până la 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze și autocare) și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem fără vreo formalitate din partea utilizatorilor. Pentru aceste roviniete nu se efectuează restituiri, întrucât acestea rămân valabile până la data expirării perioadei pentru care au fost achiziționate.

Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate până la această dată își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii rovinietelor și a peajelor care și-au încetat valabilitatea se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până la data de 29 decembrie 2026. Restituirea se realizează in termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație.

Utilizatorii care întâmpină dificultăți pot transmite o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul https://etoll.ro.