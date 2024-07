Cognizant România angajeazǎ peste 100 de specialişti IT şi investeşte în viitorul industriei tech din țară prin educație

Cognizant România, una dintre cele mai mari companii de IT din țarǎ, recruteazǎ peste 100 de experți IT, în plus față de cei mai mult de 100 angajați de la începutul anului 2024. Pozițiile deschise, nivel Mid-Senior, sunt disponibile în toată România, într-un model de muncă hibrid, pentru specialiști în Java, FullStack Web, .NET, AI & Analytics, Data, DevOps și QA Automation. De asemenea, Cognizant România lanseazǎ un nou concept “edu-tech” în Studio-ul de la Destiny Park Bucureşti, unde compania este prezentǎ cu un spațiu alternativ de joacǎ şi învǎțare încǎ din 2022.

Evoluția tehnologiei aduce şi noi trenduri în piațǎ în ceea ce priveşte pregătirea pe care specialiştii IT de astǎzi e nevoie sǎ o aibǎ pentru a face fațǎ cererii din zona de business.

Mai multe detalii se regăsesc în studiul realizat de Cognizant împreună cu Oxford Economics, New Work, New World, care se referǎ la adopția inteligenței artificiale generative și impactul asupra societății şi viitorului muncii (studiul cuprinde evaluarea și prognozarea impactului economic al Gen AI în Statele Unite în următorii 10 ani). Studiul prezice că 90% din locurile de muncă vor fi perturbate într-un fel de inteligența artificială generativă, pregătind scena pentru o schimbare profundă a modului în care abordăm munca, productivitatea și creșterea economică. Impactul tehnologiei va fi influențat de rata de adoptare din partea business-urilor și de cât de repede se pot adapta oamenii la noile moduri de lucru.

„Sectorul IT a resimțit provocǎri constante în ultimii ani, de la creşteri accelerate, pânǎ la reechilibrarea care a început în 2023. Capacitatea de adaptare şi flexibilitatea companiilor, cât și a specialiştilor din domeniu reprezintǎ o prioritate în acest context. E important sǎ continuǎm sǎ generǎm valoare pentru fiecare industrie prin soluții digitale care evolueazǎ acum în mod accelerat şi sǎ ne susținem clienții, asigurându-ne astfel succesul reciproc. Este nevoie ca fiecare specialist IT să-și analizeze setul de abilități şi expertiza, sǎ învețe, sǎ se dezvolte constant, pentru a fi în pas cu noile tendințe. Acest lucru începe devreme, prin apetitul educat pentru tehnologie pe care îl au noile generații şi continuǎ pe tot parcursul carierei fiecǎrui profesionist”, a declarat Mihai Constandiș, Country Manager, Cognizant România.

„Pe măsură ce clienții noștri privesc tot mai mult spre viitor și se gândesc la cum va arăta business-ul lor mâine, căutând să inoveze, în special încercând să încorporeze inteligența artificială, am încercat să gândim serviciile și soluțiile pe care le oferim astfel încât să venim în întâmpinarea acestor nevoi. În ultimul timp, am observat o disponibilitate crescândă din partea clienților pentru investiții în această direcție. Prin urmare, în plus față de cei peste 100 angajați de la începutul anului 2024, recrutăm acum peste 100 de experți IT, nivel Mid-Senior, din toată România, pentru munca în regim hibrid, specialiști în Java, Full Stack Web, .NET, AI & Analytics, Data, DevOps și QA Automation”, a declarat Matei Neagoș, Head of Delivery, Cognizant România.

Acești experți vor lucra cu clienți din SUA și Europa, companii care activează în domenii precum Healthcare, Media & Tech, Banking & Financial Services, Retail, Automotive, care își doresc experiențe digitale personalizate pentru utilizatorii lor finali și pentru business, cu scopul de a-și automatiza, optimiza și digitaliza experiențele. Specialiștii IT pot aplica la pozițiile disponibile direct pe pagina LinkedIn Cognizant, la secțiunea “Jobs” în România.

„Educația continuǎ este o direcție strategicǎ în Cognizant România, angajații noștri beneficiază de programe vaste de Learning & Development, incluzând programe diversificate de Reskilling şi Upskilling şi programe de inovare (Bluebolt). În iunie am avut o sǎptǎmânǎ dedicatǎ Learning & Development, iar în iunie-iulie derulǎm intern Innovation Festival, context în care colegii noştri împǎrtǎșesc experiențe de inovare”, a declarat Raluca Dolan, HR Director, Cognizant România.

„Investim în educație şi în comunitǎțile din care facem parte. La finalul lunii iunie am donat echipamente IT în valoare de 85.000 Euro cǎtre Asociația Studenților Universitǎții de Artǎ şi Design din Cluj-Napoca”, a adǎugat Raluca Dolan, HR Director, Cognizant România.

„De asemenea, investim şi în educație prin metode alternative, cum este colaborarea cu Destiny Park, acest spațiu inedit care îşi va pune amprenta asupra noilor generații de tineri”, a declarat Raluca Dolan, HR Director, Cognizant România.

Cognizant România lansează un nou concept, un Studio tech interactiv pentru copii, la Destiny Park

Cognizant România lansează un nou concept “edu-tech” în Studio-ul din cadrul Destiny Park București, unde compania este prezentă cu un spațiu alternativ de joacă și învățare încă din 2022.

Cognizant România este singurul partener IT al Destiny Park, acest oraș în miniatură, dedicat copilor, iar în acestă vară compania vine cu o nouă experiență gândită să activeze creativitatea și curiozitatea vizitatorilor. Copiii care vor ajunge în spațiul de experiență Cognizant vor face primii pași pe tărâmul IT-ului. De la puzzle-uri inedite, serii logice, intrebări de cultură generală legate de tehnologie, la jocuri menite să le dezvolte diverse abilități și cunoștințe, toate acestea le oferă copiilor și tinerilor un cadru optim pentru explorarea tehnologiei într-un mod atractiv.

„Destiny Park este un reper în educația non-formală în România. În 2023 am avut 173.175 de vizitatori. Când am deschis parcul, în septembrie 2022, am luat în calcul, pentru primul an, doar vizitatori din București și Ilfov. Acum ne vin copii nu doar din tot Sud-Estul și Sud-Vestul țării, dar și din orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Oradea sau Timișoara și din străinătate. Acest lucru ne bucură, pentru că oamenii au înțeles repede ce înseamnă învățarea prin joacă și joc. Parteneriatele cu companii de renume precum Cognizant ne ajută să aducem realism în experiențele copiilor și să consolidăm percepția acestora despre industriile reprezentative. Copiii iubesc tehnologia și se bucură de experiențele care aduc și distracție, pe lângă informații. De aceea, activitatea Cognizant din Destiny Park este foarte apreciată, iar schimbarea pe care tocmai am făcut-o îi va face pe copii să fie și mai interesați de domeniul IT”, a declarat Ana-Maria Pascaru, Director de Marketing Destiny Park.

Activitățile sunt structurate pe categorii de vârstă, 3-6 ani, 7-10 ani și 11-14 ani, astfel încât fiecare copil care ajunge în Studio-ul Cognizant să aibă parte de o experiență memorabilă, potrivită atât cu vârsta, cât și cu percepția, înțelegerea și curiozitatea sa.

Despre Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) dezvoltǎ afaceri moderne. Ne ajutăm clienții să îşi modernizeze tehnologia, să reimagineze procesele și să transforme experiențele, astfel încât să poată rămâne în top într-o lume aflatǎ în schimbare rapidă. Împreună, îmbunătățim viața de zi cu zi. Detalii pe www.cognizant.com sau @cognizant.

Cognizant Romania este prezentǎ în România din 2018, când Cognizant a achiziționat Softvision, companie fondatǎ în 1998, în Cluj-Napoca. În prezent, Cognizant este angajator de top în România, cu sedii în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Baia Mare, cu 2400 de angajați, fiind unul dintre cele mai mari centre de dezvoltare software Cognizant din Europa de Est. Anul acesta, Cognizant România a ocupat locul al 2-lea în topul “Randstad România Employer Brand Research 2024”, cea mai cuprinzătoare cercetare de brand de angajator din lume.

Despre Destiny Park

Destiny Park se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani și este situat în zona comercială Băneasa din București. Promovând învățarea prin joacă și educația alternativă atât în rândul cadrelor didactice, cât și al părinților, a devenit rapid un punct major de interes pentru petrecerea timpului liber sau pentru programele Școala altfel și Săptămâna verde.