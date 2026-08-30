Comerţul Iranului scade puternic, iar liderul suprem cere reducerea dependenţei de dolar

Importurile şi exporturile Iranului au scăzut cu 25%-35% sub presiunea sancţiunilor americane şi a blocadei navale, în timp ce liderul suprem Mojtaba Khamenei cere reducerea treptată a rolului dolarului şi o orientare mai puternică spre producţia internă, potrivit CNBC.

Preşedintele Masoud Pezeshkian a declarat că importurile au înregistrat un declin mai accentuat decât exporturile şi a respins afirmaţiile potrivit cărora sancţiunile nu ar avea efect asupra economiei iraniene.

Khamenei a cerut, la rândul său, stimularea creşterii economice şi a producţiei interne, precum şi eliminarea treptată a rolului central al dolarului american în economie.

Exporturile de petrol se prăbuşesc

Presiunile asupra Iranului s-au intensificat după ce administraţia Trump a lansat ”Operation Economic Outcast”, o campanie de sancţiuni destinată reducerii legăturilor economice internaţionale ale Teheranului.

Impactul este puternic asupra petrolului. Potrivit Kpler, Iranul a încărcat în august pentru export aproximativ 260.000 de barili de ţiţei pe zi, cu peste 80% mai puţin faţă de cele 1,7 milioane de barili pe zi din august 2025. Comparativ cu iulie, declinul este de aproximativ 70%.

Blocada navală americană a fost reimpusă pe 14 iulie, după atacurile Iranului asupra petrolierelor care tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Comandamentul Central al SUA a anunţat că, până la 28 august, forţele americane au redirecţionat 82 de nave comerciale, au dezactivat trei şi au abordat două pentru a asigura respectarea blocadei.

Trezoreria SUA a propus, de asemenea, restricţionarea accesului operaţiunilor din Emiratele Arabe Unite ale Banque Misr la relaţiile bancare corespondente cu instituţiile financiare americane, invocând presupuse legături cu reţeaua financiară iraniană.

În pofida presiunilor, Ministerul iranian al Petrolului susţine că ţara dispune de suficiente rezerve de petrol pentru a-şi acoperi necesităţile bugetare din 2026-2027. Autorităţile afirmă că 7,5 miliarde de dolari din veniturile obţinute din petrol au fost transferate băncii centrale în ultimele patru luni.

Conflictul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului a ajuns vineri la şase luni, iar eforturile pentru redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz nu au dus până acum la o soluţie.