Comisarii ANPC au aplicat amenzi de peste 7,45 milioane de lei în ultima săptămână

Comisarii pentru protecția consumatorilor au aplicat amenzi de peste 7,45 milioane de lei în urma unor controale realizate în ultima săptămână la mai mult de 2.000 de operatori economici din toată țara.

‘Acțiunile de control au acoperit un spectru amplu de activități economice, de la operatori din mediul rural, până la complexe logistice și comerciale, incluzând domenii cu un grad ridicat de specializare, precum cel al metalelor prețioase și al alimentației publice, reafirmând caracterul polivalent și omniprezent al protecției consumatorilor în ansamblul activităților economice’, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), remis sâmbătă AGERPRES.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 1.468 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 7,45 milioane de lei, și 962 de avertismente.

De asemenea, a fost dispusă oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 210.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 2,82 milioane de lei.

În plus, comisarii ANPC au oprit prestarea de servicii, până la remedierea deficiențelor, pentru 24 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai și deshidratare avansată; fructe de mare cu starea termică modificată, cu depuneri excesive de gheață, indicând întreruperea lanțului frigorific; pavimentul într-o stare avansată de degradare, cu elemente lipsă, fisuri și acumulări consistente de murdărie, favorizând contaminarea produselor; nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul unității; comercializarea de jucării periculoase sau fără informații obligatorii privind siguranța; deficiențe în informarea consumatorilor privind produsele textile și de încălțăminte, inclusiv lipsa compoziției fibroase; punerea pe piață a unor jucării fără identificarea responsabilului; comercializarea echipamentelor electrice fără documentație de conformitate cu standardele UE.

Alte probleme identificate de ANPC au vizat: restricționarea nejustificată a dreptului de retur al consumatorilor; utilizarea unor substanțe expirate în procesul de testare al metalelor prețioase la casele de amanet; lipsa mijloacelor de cântărire și a verificărilor metrologice corespunzătoare; afișarea de promoții expirate, inducând consumatorii în eroare; utilizarea unor reactivi neconformi în testarea metalelor prețioase; neafișarea prețurilor produselor și bijuteriilor, lipsa certificatului de garanție și a informării privind modul de comercializare (pe bucată sau pe gram).

‘Legea nu este opțională și nu se negociază. ANPC are obligația de a veghea ca drepturile consumatorilor să fie respectate, iar legea să fie aplicată corect, unitar și fără excepții’, a transmis președintele ANPC, Ionel-Cristinel Obretin, citat în comunicat.

Verificările ANPC au avut loc în perioada 26 – 30 ianuarie 2026.