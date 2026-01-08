Comisia Europeană oferă tinerilor peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE

Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Pe lângă permisul de călătorie, participanții vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activități culturale, cazare, transport local, alimente și alte servicii.

DiscoverEU va contribui, de asemenea, la Busola culturală pentru Europa printr-o promovare mai puternică a rutelor culturale DiscoverEU, o colecție de destinații europene îngrijite cu atenție pentru fanii filmului, modei, produselor alimentare, artelor plastice și multe altele. O parte din programul lor va consta în sesiuni de informare înainte de plecare și reuniuni DiscoverEU.

Una dintre aceste reuniuni va fi organizată la Lyon (Franța) în iulie, în contextul Săptămânii europene a tineretului 2026, axată pe solidaritate și echitate. Peste 200 de tineri călători se vor aduna acolo din toată Europa.

DiscoverEU este o parte esențială a programului Erasmus+ și promovează mobilitatea tinerilor, călătoriile ecologice, schimburile culturale și unitatea europeană. Această ediție sărbătorește, de asemenea, 40 de ani de călătorie în jurul Europei fără frontiere, în urma acordului Schengen.

‘DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni șansa de a explora continentul nostru, de a cunoaște oameni noi și de a experimenta în mod direct valoarea liberei circulații. Această ediție specială a celei de-a 40-a aniversări a spațiului Schengen ne reamintește că mobilitatea este un drept pe care îl prețuim; o piatră de temelie a identității noastre europene comune.’, a declarat Glenn Micallef, comisarul pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport.

Această rundă a fost deschisă persoanelor născute între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale UE, cât și din țările asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia) și a atras 246.782 de cereri. Din 2018, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat 431.931 de permise de călătorie. Ca și în edițiile anterioare, măsurile speciale vor asigura accesul călătorilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate.