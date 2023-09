Compania de recrutare WSA Group: Ce beneficii pot obține companiile din accesarea unor servicii de tip HR

Compania de recrutare WSA Group, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața de recrutare a șoferilor profesioniști din România, cu o activitate de peste 10 ani, anunță extinderea ofertei de servicii către clienții business. Income Magazine a discutat cu reprezentanții companiei despre evoluția pieței de recrutare și bilanțul WSA Group în primii 10 ani de activitate.

Income Magazine: Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea serviciilor, de la recrutare directă, la oferirea de suport pentru alte companii?

WSA Group: Suntem deja prezenți de peste 10 ani pe piața de recrutare a șoferilor profesioniști, iar expertiza noastră a evoluat odată cu necesitățile companiilor de transport. Am sesizat, ȋn acești ani, că transportatorii au nevoie de servicii integrate de HR, pentru a putea fi competitivi într-o piață caracterizată de dinamism și viteză operațională. Totodată, datorită experiențelor din toată această perioadă, experiențe dintre cele mai diversificate, conexe activităților de recrutare, atât pentru operatorii români, cât și pentru cei din Comunitatea Europeană, diversificarea serviciilor vine ca o mișcare organică, ȋn logica activităților de până acum. În plus, strategia de dezvoltare a WSA Group are printre pilonii principali transformarea companiei într-una de tip one-stop-shop, care să asigure toate serviciile HR, pornind de la recrutare, continuând cu payroll, servicii de administrare personal, consiliere pe teme legate de legislația muncii și SSM în România și pe plan european.

I.M.: Ce motive sau factori au condus la decizia de a extinde oferta de servicii către clienții business?

WSA Group: Vorbim, în primul rând, de un nivel de maturitate la care a ajuns compania noastră. WSA înseamnă, ȋn acest moment, o echipă de 16 angajați specialiști interni împărțiți pe diverse departamente, cu competențe profesionale și lingvistice diverse, peste 600 de angajați temporari puși la dispoziție, parteneriate solide cu companii de transport din mai multe state europene și expertiză completă pe tot spectrul de servicii HR. Cum spuneam anterior, noi am evoluat odată cu piața, pe de-o parte și cu legislația, pe de altă parte, pentru că de câțiva ani reușim deja să acoperim toate necesitățile companiilor cand vine vorba de managementul resursei umane.

I.M.: Ce servicii aveți în plan să facilitați pentru clienți și de ce e benefic pentru ei să le aleagă?

WSA Group: Pe lângă serviciile de recrutare și leasing de personal, putem acoperi întreg spectrul de servicii legat de managementul resurselor umane de la operarea angajărilor până la definirea relaţiilor organizaţionale şi de muncă, aplicând politicile companiei. Rezolvarea problemelor legate de salarizare indiferent de tipul de activitate al companiei şi de politica acesteia privind acordarea salariilor, evaluarea personalului, crearea de politici pentru retentia acestuia, intermedieri in relatia dintre bancile comerciale si angajați, consiliere pe legislația muncii și SSM, legislația europeană în ceea ce privește delegarea și detașarea transnațională prin reprezentanți proprii externi.

Beneficiile pe care le pot obține companiile din accesarea unor servicii de tip HR țin, ȋn primul rând, de creșterea vitezei operaționale, de accesabilitate și execuție rapidă. Sunt factori care aduc, pe de-o parte, un plus de competitivitate și capacități sporite de livrare a propriilor servicii, dar și oportunități de dezvoltare prin relocarea resurselor financiare și de timp, care ȋn acest moment merg către operațiunile HR. În plus, expertiza cu care venim noi, ca agenție care gestionăm de peste 10 ani activități de management al resursei umane asigură un nivel de compliance garantat (aici e un mic pleonasm dar poate găsim altă formulare)

I.M.: Recrutarea directă va rămâne parte din planul de dezvoltare?

WSA Group: Sigur, serviciile de recrutare constituie un pilon important ȋn strategia de dezvoltare a WSA. În plus, suntem conștienți că scalarea unui business impune dezvoltarea paletei de servicii, iar pentru noi nimic din spectrul serviciilor HR nu este ceva nou. Sunt activități pe care le susținem de peste 10 ani, chiar dacă, până acum, core-ul WSA a ȋnsemnat recrutarea. Pe parcursul ultimelor 24 de luni, ponderea din cifra de afaceri constituită din serviciile de recrutare a ajuns la 85 %, ȋn timp ce restul serviciilor HR au evoluat către 15%.

I.M.: Aveți planuri pentru dezvoltarea viitoare a serviciilor sau extinderea în alte domenii conexe?

WSA Group: Ținând cont de experiența acumulată în acești ani de activitate ne gândim sa oferim suport companiilor în acțiuni de genul delocalizărilor de activitate din alte state către România, outsourcing, gestiunea completă a acestor activități chiar și din domeniul industrial și de call center. Toate aceste activități sunt strâns legate de gestiunea resurselor umane, fiind un pas firesc de urmat în cursul evoluției companiei noastre. De asemenea, având în vedere schimbările legislative la nivel European, respectiv pachetul mobilitate care vine cu obligații suplimentare celor care operează în domeniul transporturilor, avem în vedere și posibilitatea creării și dezvoltării de servicii, inclusiv informatice, pentru a veni în ajutorul acestora.