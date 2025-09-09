Constructorii auto îşi dezvăluie planurile la salonul de la München: ofensivă pe piaţa vehiculelor electrice accesibile şi premium

Marii producători auto globali au prezentat la salonul de la München cele mai noi modele electrice şi strategii de piaţă, într-un moment în care industria europeană se confruntă cu tarife mai mari, costuri în creştere şi competiţia acerbă a companiilor chineze, transmite Reuters.

BMW a lansat iX3, primul model din seria complet electrică Neue Klasse, care va fi disponibil în Europa din martie 2026 la un preţ de 68.900 de euro, urmând să fie introdus şi pe piaţa chineză anul viitor.

Mercedes-Benz a prezentat în premieră mondială versiunea electrică a modelului GLC, cel mai vândut SUV pe benzină al mărcii, într-o încercare de a recupera terenul pierdut în China.

Volkswagen a mizat pe segmentul accesibil, expunând două modele noi: hatchback-ul ID.Polo, cu un preţ sub 25.000 de euro, şi SUV-ul compact ID.CROSS, estimat între 28.000–30.000 de euro, ambele programate pentru lansare în Europa în 2026.

Stellantis a anunţat că nu va mai produce exclusiv vehicule electrice până în 2030, considerând că obiectivul european de emisii pentru 2035 nu mai este realist pentru niciun producător.

Din partea Chinei, BYD a precizat că va construi maşini direct în Europa în următorii trei ani pentru a evita tarifele UE, iar Leapmotor a prezentat hatchback-ul B05, care va ajunge în Europa în al doilea trimestru din 2026. Guangzhou Automobile Group (GAC) a lansat SUV-ul electric Aion V, care va fi disponibil din această lună în Polonia, Portugalia şi Finlanda, la un preţ de pornire de sub 36.000 de euro.

Startup-ul turc Togg a intrat oficial pe piaţa europeană, prezentând SUV-ul electric T10X şi sedanul T10F, primele comenzi urmând să fie deschise în Germania la sfârşitul lunii septembrie.