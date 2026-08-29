Consumatorii care folosesc AI și social media la cumpărături cheltuiesc cu aproape 50% mai mult

Consumatorii care folosesc inteligența artificială, motoarele de căutare și rețelele sociale pentru a-și pregăti cumpărăturile ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare, relevă o analiză a XTB România, dată vineri publicității.

‘În goana după optimizarea resurselor, sugestiile din mediul digital, oferite de social media sau inteligența artificială sunt utilizate tot mai mult. Efectele sunt neașteptate: cei care utilizează toate instrumentele noi puse la dispoziție, incluzând AI, căutările pe Internet sau diferite rețele sociale, ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare și aproape dublu față de cei care se limitează la mediul offline’, susține Claudiu Cazacu, consultant de strategie.

În acest context, vânzări mai mari ar putea veni la momentul potrivit pentru mulți retaileri.

‘Pe bursa din Stockholm, acțiunile H&M au petrecut mare parte din anul acesta în teritoriu negativ și, în pofida unor recuperări în a doua jumătate a verii, rămân cu 5,2% pe minus de la începutul anului, în sens contrar față de avansul de 16% al indicelui principal al bursei suedeze. Inditex, în Spania, a avut un an mai bun, dar avansul anual de 2,4% este sub cel de 13,7% al indicelui IBEX35 al bursei spaniole’, se mai arată în document.

În SUA, retailer-ul Macy’s are acțiunile cu 1,1% sub nivelul de la începutul anului, în timp ce S&P500 a câștigat 12,7%.

Gigantul Walmart nu o duce deloc mai bine, cu un minus de 9% anul acesta, în timp ce Target iese cu totul din tipare, oferind acționarilor un avans puternic de 65%. Aici măsurile de redresare au dat rezultate, cu o creștere a profitabilității și planuri de creștere în mediul fizic și cel digital.

‘Cu vânt în pânze înaintea începerii școlii, dar și o ștachetă înaltă a așteptărilor, raportările financiare pot aduce volatilitate în creștere’, spune Cazacu.

Potrivit analizei, un alt beneficiar al sezonului școlar este A&F. Compania a postat un profit în creștere cu 29% și anticipează un impuls favorabil dat de noul sezon școlar, iar acțiunile au răspuns cu o apreciere spectaculoasă de 35,7% miercuri. Randamentul anual a trecut astfel pe plus după o singură ședință.

Nike, pe de altă parte, traversează o perioadă dificilă. Pierderile acțiunilor s-au adâncit, ajungând la 39,3% anul acesta, și evoluția nu este izolată, ci urmarea unui trend din ultimii ani care a erodat peste trei sferturi din valoarea bursieră. Concentrarea pe vânzări directe a lăsat spațiu pe rafturile fizice sau digitale ale retailerilor și a permis unor concurenți precum Hoka (deținut de Deckers) și On Holding din Elveția să câștige teren.

‘Cu toate acestea, nici acești competitori, nici rivalul Adidas nu au marcat creșteri ale acțiunilor anul acesta, într-un domeniu dificil cu stocuri acumulate anterior și consumatori mai atenți la cheltuieli’, subliniază consultantul XTB România.

În SUA, presiunile financiare au condus la un comportament de consum selectiv, un număr mai redus de obiecte alese cu grijă în detrimentul volumelor mari, iar bugetul mediu pentru echiparea pentru școală rămâne în apropierea celui de anul trecut, de 557 dolari pentru fiecare copil.

Potrivit Deloitte, 57% dintre americani estimează o înrăutățire a condițiilor economice și creșterea prețului carburanților alături de presiunea ascendentă pe dobânzi contribuie la pesimismul pe termen scurt și mediu.

‘Alegerile înaintea noului sezon școlar vor fi dificile pentru părinți, un balon de oxigen pentru producătorii de haine și încălțăminte care ar putea, totuși, să nu fie suficient pentru a acoperi decalajele pentru unii operatori din domeniu care au rămas mult în urma indicilor bursieri, și o mare bucurie pentru copii’, susțin autorii analizei.

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