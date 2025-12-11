Consumatorii se reîntorc la motoarele cu combustie internă, pe fondul diminuării entuziasmului pentru vehicule electrice

Preferința pentru vehicule electrice scade la nivel mondial, iar tot mai mulți cumpărători revin la motoarele pe combustie internă și reevaluează deținerea unui vehicul electric, potrivit EY Mobility Consumer Index (MCI), un studiu global care analizează atitudinea și intențiile de cumpărare pe principalele piețe auto.

Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, cercetarea a apărut înainte de evenimentul CES 2026, unde liderii EY vor vorbi despre ecosistemul ‘vehicul electric-rețea’ și inovațiile necesare pentru a consolida încrederea în electrificare.

‘În România, piața auto continuă să arate un impuls pentru vehiculele electrificate. Automobilele electrificate – care includ hibride ușoare, hibride complete și hibride plug-in, precum și vehicule electrice cu baterie (BEV) – au înregistrat o creștere de 11% comparativ cu anul precedent, atingând o cotă de piață de 56% din toate mașinile vândute în octombrie, așa cum este evidențiat în raportul APIA din octombrie 2025. Cel mai notabil, vehiculele electrice pure (BEV) au înregistrat o creștere impresionantă de 80% comparativ cu anul precedent și acum reprezintă 8% din totalul mașinilor vândute în octombrie 2025. Aceste tendințe reflectă un interes în creștere pentru soluții de mobilitate durabile, chiar și în condițiile în care sentimentul consumatorilor la nivel global se schimbă și provocări precum anxietatea legată de autonomie și infrastructura de încărcare persistă’, a declarat Mihai Drăghici, partener, Consultanță în Afaceri, EY România, citat în comunicat.

Studiul arată o schimbare clară a intențiilor consumatorilor. Astfel, 50% dintre cumpărătorii de automobile la nivel global intenționează să achiziționeze un vehicul cu motor cu combustie internă în următoarele 24 de luni, o creștere de 13 puncte procentuale față de 2024. Totodată, preferința pentru vehiculele electrice pe baterii a scăzut la 14%, un declin de 10 puncte procentuale, iar preferința pentru vehicule hibride a scăzut cu cinci puncte procentuale la 16%. 51% dintre potențialii cumpărători de vehicule electrice au declarat că planurile lor rămân neschimbate, însă 36% își reconsideră sau amână achizițiile din cauza evoluțiilor geopolitice.

Procentul consumatorilor care au afirmat că vor să cumpere un vehicul cu motor cu combustie internă a crescut cu 12 puncte în regiunea America, cu 11 puncte în Europa și cu 10 puncte în APAC (Asia-Pacific, n.r.), în timp ce intenția de achiziție a unui vehicul electric pe baterii a scăzut pe toate piețele majore.

Schimbările de politici, printre care eliminarea creditelor fiscale pentru vehicule electrice în SUA și ajustarea obiectivelor în materie de emisii, modelează aceste tendințe. În același timp, marii producători auto își reorientează atenția către portofoliile de vehicule cu motoare hibride și cu combustie internă și temperează programele de vehicule electrice, ca răspuns la modificarea cererii.

Temerile legate de autonomie rămân unul dintre principalele impedimente pentru consumatorii care aleg motoare cu combustie internă în locul vehiculelor electrice: 29% au indicat temerile legate de autonomie drept principal motiv de îngrijorare; 28% au evidențiat lipsa infrastructurii de încărcare; 28% au menționat costurile ridicate cu înlocuirea bateriei.

Deținătorii actuali de vehicule electrice pe baterii rămân preocupați de autonomie (32%), în timp ce cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată astfel de vehicule pun accent pe costurile cu înlocuirea bateriei (37%). Persistă nemulțumirile legate de încărcare, consumatorii fiind preocupați în special de găsirea stațiilor de încărcare (39%), timpii lungi de așteptare (37%) și costurile ridicate cu încărcarea (32%).

Unul din trei potențiali cumpărători de vehicule electrice pe baterii (33%) a afirmat că ar participa la servicii ‘vehicul-rețea’, alimentând rețeaua cu energie electrică, atunci când este necesar, ceea ce subliniază interesul pentru soluții care îmbunătățesc economia și fiabilitatea acestui tip de vehicule.

Consumatorii iau tot mai mult în considerare tehnologiile interconectate în alegerea vehiculelor, dar prioritățile lor rămân clar definite. Serviciile legate de siguranță, securitate, navigație și întreținere se situează în topul apetenței pentru utilizare și în cel al apetenței pentru achiziționare, înaintea celor legate de confort, divertisment sau niveluri mai ridicate de autonomie. Aproape 4 din 10 respondenți (39%) au identificat costul ridicat al serviciilor interconectate drept impediment, iar 6 din 10 (60%) au declarat că nu îi deranjează niveluri mai scăzute de automatizare la automobilele lor, arată consultanții EY.

Gradul de acceptare a funcționalităților avansate în materie de autonomie rămâne limitat. Doar 26% dintre consumatori sunt dispuși să utilizeze un vehicul cu cel puțin nivelul 3 de autonomie, în timp ce riscul de accidente (60%), defecțiunile tehnologice (51%) și pierderea controlului (50%) rămân principalele preocupări.

În pofida creșterii activității digitale, reprezentanțele continuă să joace un rol decisiv în achiziția vehiculelor. Patru din zece cumpărători (41%) preferă să finalizeze achiziția în persoană, în scădere de la 61% în 2024, dar reprezentanțele sunt încă principalul canal. Cumpărătorii de automobile cu motoare cu combustie internă (32%) sunt ușor mai înclinați către canalele online, decât cumpărătorii de vehicule electrice (28%). În special cumpărătorii de vehicule electrice continuă să prefere interacțiunea directă datorită nevoii de îndrumări cu privire la încărcare, durata de viață a bateriei și noile funcționalități tehnologice.

