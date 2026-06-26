Continental Hotels, la 35 de ani: peste 14 milioane de oaspeți și un model de business construit pe consistență

Continental Hotels marchează 35 de ani de activitate într-un context în care industria ospitalității este influențată de schimbări accelerate în comportamentul de consum și de creșterea cerințelor în segmentul corporate și de evenimente.

Cu peste 9,5 milioane de camere vândute, peste 14 milioane de oaspeți și peste 21 de milioane de clienți în zona de restaurante și evenimente, compania își consolidează poziția ca un operator cu experiență, bazat pe consistență și capacitate de operare la scară.

Campania aniversară „Experiența Continental în cifre” reflectă această direcție, punând accent pe rezultate și pe experiența acumulată în timp.

„După 35 de ani de activitate, considerăm că diferențierea într-un sector competitiv nu mai ține de promisiuni, ci de consistență și de capacitatea de a livra servicii la scară, în mod predictibil. În cazul nostru, vorbim despre milioane de interacțiuni cu oaspeții, despre procese operaționale consolidate și despre echipe care au crescut împreună cu compania. În același timp, aniversarea de 35 de ani nu este doar un moment de bilanț, ci și un punct de referință pentru următoarea etapă de dezvoltare, în care ne concentrăm pe consolidarea poziției în segmentul corporate și MICE, eficiență operațională și adaptarea continuă la așteptările în schimbare ale clienților”, este de părere Radu Enache, Director General Continental Hotels.

Un element relevant în această strategie este dezvoltarea componentei de food & beverage, prin lansarea unui meniu aniversar la nivelul întregii rețele. Acesta este construit pentru implementare unitară și eficiență operațională, contribuind la susținerea activității restaurantelor și a segmentului de evenimente.

„După 35 de ani, am simțit nevoia să vorbim despre experiența acumulată într-un mod diferit. Cifrele sunt importante și spun o parte din poveste, însă în spatele lor sunt milioane de momente petrecute în hotelurile noastre, oameni care ne-au trecut pragul și echipe care au contribuit la fiecare experiență. De aceea, am construit această campanie astfel încât să îmbine performanța cu dimensiunea umană a ospitalității, iar campania aniversară «35 de ani. 35 de fapte bune» este una dintre expresiile acestei abordări”, declară Adina Mărculescu, Director Vânzări și Marketing Continental Hotels.

În paralel, compania integrează aniversarea într-un program de inițiative în zona de responsabilitate socială și employer branding, cu focus pe implicarea echipelor și consolidarea relației cu comunitățile locale.