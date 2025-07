Continuă oferta publică de preluare voluntară a acțiunilor Purcari

Oferta publică de preluare voluntară (“Oferta Publică’’) a acțiunilor Purcari Wineries Public Company Limited („Emitentul”) inițiată de către Maspex Romania SRL (“Maspex” sau „Ofertantul”), aprobată prin Decizia nr. 643/10.07.2025 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”), este în desfășurare până miercuri, 30 iulie 2025 (ora 13:00, ora Bucureștiului), inclusiv, și se adresează acționarilor existenți ai Emitentului, care își pot vinde acțiunile către Maspex în perioada Ofertei Publice.

Pentru mai multe detalii despre procedura ofertei, acționarii își pot contacta brokerul sau se pot adresa Intermediarului BRD- Groupe Societe Generale la numerele de contact: 0374336560, 0374336576, 0374336578, 0374336580, 0374336561, 0374336591.

Conform informației furnizate de Intermediarul Ofertei Publice, BRD – Groupe Societe Generale S.A., până la data de 23 iulie 2025, mai mult de 34% din acțiunile Emitentului au fost subscrise de către acționarii existenți ai Emitentului.

Conform Documentului de Ofertă, Maspex acționează în concert în cadrul Ofertei Publice cu acționarii Amboselt Universal INC și dl Victor Bostan, ce vor rămâne alături de Maspex pentru a sprijini Emitentul în continuarea activității și direcției sale strategice. Maspex a încheiat cu AMBOSELT UNIVERSAL Inc. și cu Dl. Victor Bostan, așa cum s-a anunțat prin Documentul de Ofertă, un acord de blocare (în engleză, lock-up agreement) care prevede, printre altele, (i) obligația AMBOSELT UNIVERSAL Inc. să rămână acționar în Emitent cu o deținere minimă de 6.099.123 acțiuni, reprezentând 15,0869% din capitalul social al Emitentului și (ii) dreptul Amboselt de a-și exercita opțiunea de vânzare, respectiv dreptul Maspex de a-și exercita opțiunea de cumpărare a acestor acțiuni, opțiuni care pot fi exercitate în primele șase luni ale anului 2028. În cazul în care părțile vor decide să își exercite opțiunea call-put, de vânzare/cumpărare a pachetului de 15,0869% acțiuni nevândute în Oferta Publică, acest lucru va fi făcut printr-o tranzacție bilaterală, conform termenilor și condițiilor menționate în acordul de blocare (în engleză, lock-up agreement), și nu printr-o ofertă publică. Mai multe detalii pot fi găsite în cadrul Documentului de Ofertă.

Principalele elemente ale Ofertei Publice:

– Perioada: 16.07.2025 – 30.07.2025 ora 13:00 (ora Bucureștiului). Acționarii Emitentului pot accepta Oferta Publică în zilele lucrătoare, de luni până vineri, din perioada de ofertă specificată, în intervalul orar 9:15 – 17:00 (ora Bucureștiului), cu excepția ultimei zile a perioadei Ofertei Publice, când programul va fi între orele 9:15 și 13:00 (ora Bucureștiului).

– Prețul: 21 lei/acțiune.

– Intermediarul Ofertei Publice: BRD – Groupe Societe Generale S.A.

– Documentația: Anunțul Ofertei Publice, Documentul de Ofertă și Decizia ASF pot fi accesate în perioada Ofertei Publice la următorul link: https://www.maspex.ro/stiri/anunt-de-oferta-publica-de-preluare-voluntara-privind-actiunile-emise-de-purcari-wineries-public-company-limited/

– Metode de subscriere: Subscrierile în cadrul Ofertei Publice se pot face la sediul Intermediarului (BRD – Sucursala Unirea), sau la sediul oricăror intermediari autorizați de ASF care au semnat angajamentul privind respectarea termenilor Ofertei Publice. De asemenea, acționarii care au încheiat un contract de servicii de investiții financiare cu un intermediar pot plasa ordinele in baza prevederilor contractelor respective.

– Documentele de subscriere: Subscrierile pot fi acceptate de către intermediari pe baza documentelor specificate în Documentul de Ofertă. Pentru o descriere detaliată a documentelor necesare pentru subscriere, vă rugăm să consultați Documentul de Ofertă.

Ofertantul și Intermediarul recomandă potențialilor subscriitori să solicite sfatul propriilor consilieri cu privire la aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare, înainte de a lua orice decizie de a subscrie în cadrul Ofertei Publice. Documentul de Ofertă și Anunțul trebuie citite cu atenție în întregime.

Scopul principal al Documentului de Ofertă și al Anunțului este de a oferi informații generale pentru a ajuta fiecare acționar să își formeze o opinie cu privire la Oferta Publică care va fi lansată de Ofertant cu privire la acțiunile emise de Emitent (așa cum este detaliat în documentele respective).

Documentul de Ofertă și Anunțul nu au fost pregătite cu intenția de a fi singura bază pentru evaluarea Emitentului și pentru luarea deciziei de vânzare. De asemenea, Documentul de Ofertă și Anunțul nu trebuie interpretate ca o recomandare de vânzare a Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar trebuie să evalueze independent Emitentul și Oferta Publică propusă. Fiecare Acționar este sfătuit să se consulte cu propriii consilieri juridici, financiari, fiscali sau de altă natură, precum și cu contabilii săi cu privire la toate aspectele juridice, fiscale, comerciale și financiare sau orice alte probleme legate de decizia lor de a-și vinde acțiunile, deoarece Ofertantul și Intermediarul își vor declina orice răspundere cu privire la astfel de aspecte.

Avizul de autorizare de pe Documentul de Ofertă nu va fi interpretat ca o garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere din partea ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile care pot fi implicate de tranzacțiile care urmează să fie efectuate în legătură cu Oferta Publică supusă deciziei de autorizare. Decizia de autorizare certifică doar conformitatea Documentului de Ofertă cu cerințele legale și normele adoptate pentru aplicarea acestora. Această Ofertă Publică se adresează numai acționarilor Purcari Wineries Public Company Limited, în conformitate cu reglementările în vigoare.