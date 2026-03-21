COTAR solicită reducerea accizelor la carburanți și avertizează asupra riscului de falimente în lanț

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Guvernului măsuri urgente, precum reducerea accizelor sau plafonarea prețurilor la carburanți, avertizând că scumpirea accelerată a motorinei ar putea genera falimente în lanț, creșterea șomajului și majorarea prețurilor în economie.

Potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES, COTAR atrage atenția Guvernului și, în special, premierului Ilie Bolojan că miliardul de lei încasat lunar la bugetul statului din accizele la carburanți va costa mult mai mult, ‘după ce vin falimentele în lanț ale firmelor, valul de șomeri și foametea’.

‘Motorina înseamnă transporturi de mărfuri și de persoane, iar scumpirea ei duce, automat, la creșterea tuturor prețurilor și la distrugerea economiei României’, se menționează în comunicat.

COTAR a cerut Guvernului reducerea accizelor la carburanți pentru a salva economia României, în contextul actualei crize, când, potrivit organizației, toate țările europene au luat măsuri similare, inclusiv în urma recomandărilor președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

‘Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus 5 scenarii pentru ca prețul benzinei și motorinei să nu depășească 10 lei/litru, ceea ce deja s-a întâmplat. Unul dintre aceste scenarii viza reducerea temporară a accizelor și taxelor care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, pe o perioadă limitată de timp, până când vom reveni la normal, după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu. O altă propunere a fost reducerea accizelor cu 40%, dar nu se dorește aplicarea niciuneia dintre aceste propuneri, pentru că un calcul matematic arată o scădere cu 1 miliard de lei pe lună în colectarea veniturilor la bugetul statului’, susțin reprezentanții organizației.

Potrivit COTAR, premierul Ilie Bolojan ar trebui să analizeze impactul unei crize economice generate de creșterea prețurilor la motorină, în condițiile în care scumpirile zilnice la pompă pot produce efecte mai costisitoare decât reducerea temporară a accizelor.

‘Am discutat recent cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Transporturilor despre problema transportatorilor, în contextul acestor scumpiri care au scăpat de sub control. Am ajuns, inițial, la o înțelegere, iar statul va subvenționa motorina pentru transportatori, dar suma agreată este mult prea mică în contextul actual și nu va acoperi pierderile, mai ales dacă se ajunge la dublarea prețului motorinei față de momentul în care costurile au început să crească brusc, fără nicio justificare, deși chiar ministrul Energiei declara că România își folosește rezervele care acoperă nevoile pentru cel puțin 5 luni. Este inadmisibil să vedem cum statul nu ia măsuri de stopare a acestei specule, deși prețurile care cresc zilnic în țara noastră nu au legătură cu importurile și cu situația din Orientul Mijlociu’, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, citat în comunicat.

Conform sursei citate, o analiză economică ar arăta că veniturile bugetare estimate nu se vor mai materializa dacă economia va intra în declin pe fondul scumpirii carburanților.

‘Economia va fi în scădere, la fel și banii colectați din accize și din activitățile economice. După o astfel de criză urmează un val de falimente și de șomaj, la care se poate adăuga blocarea lanțurilor de aprovizionare a magazinelor cu alimente. Creșterea tuturor prețurilor înseamnă foamete, creșterea criminalității și imposibilitatea de a mai colecta acele sume la bugetul statului. Miliardul calculat matematic nu va mai ajunge la buget, iar România va plăti mult mai scump. Această criză nu poate fi o oportunitate pentru stat de a aduna mai mulți bani la buget’, menționează sursa citată.

În urma întâlnirii cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Transporturilor, Guvernul României a acceptat să prelungească perioada de acordare a subvențiilor pentru transportatori, în intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2026, crescând suma de la 65 la 85 de bani pe litrul de motorină. Cu toate acestea, în contextul creșterii accelerate a costurilor, organizația consideră că măsura nu este suficientă.

Potrivit COTAR, va fi necesar un set de măsuri pentru menținerea costurilor la un nivel redus, inclusiv prin preluarea unor modele aplicate deja în alte state europene.

‘Toate celelalte țări își protejează cetățenii și economia, prin măsuri de plafonare a prețurilor carburanților sau de reducere a accizelor. Recent, Italia a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a amortiza impactul reducerii accizelor la combustibili până pe 7 aprilie, printr-un decret aprobat de guvern. Italia a redus accizele la benzină și motorină de la 672,9 euro pentru 1.000 de litri la 472,90 euro’, se mai arată în comunicat.

Totodată, Austria a anunțat reducerea temporară a taxelor pe benzină și motorină și limitarea marjelor comercianților, pentru a proteja consumatorii de creșterea prețurilor petrolului.

COTAR susține că, în România, creșterea prețurilor este determinată inclusiv de majorările succesive ale accizelor, de la 1 ianuarie 2026, și de creșterea TVA la 21%, aplicată de la 1 august 2025.

Potrivit organizației, România are în prezent carburanți mai scumpi decât Austria și Spania, în timp ce Bulgaria a menținut unele dintre cele mai reduse prețuri din Uniunea Europeană, prin aplicarea accizei minime permise de legislația europeană.