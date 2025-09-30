Cotațiile la țiței scad, în urma planurilor OPEC+ de a majora producția

Cotațiile la țiței au scăzut luni, după ce Irakul a anunțat reluarea exporturilor de petrol din regiunea autonomă Kurdistan, iar OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) va decide probabil o nouă majorare a producției, transmite Reuters.

Luni dimineața, la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol ‘light sweet crude’ a scăzut cu 0,43 dolari, sau 0,7%, la 65,29 dolari. De asemenea, la bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scăzut cu 0,34 dolari, sau 0,5%, la 69,79 dolari, după ce vineri a atins cel mai ridicat nivel din 31 iulie.

‘Temerile privind efectele majorării producției limitează cotațiile la țiței, dar perspectivele dificile pe termen scurt ar putea modifica prețurile’, a apreciat Michael McCarthy, directorul platformei de investiții Moomoo din Australia.

Sâmbătă, Irakul a reluat exporturile de petrol din Kurdistan (în nordul țării), după mai bine de doi ani de întrerupere din cauza unor dispute juridice și tehnice. Controlul exporturilor de petrol a reprezentat un punct major de tensiune între Bagdad și Erbil, capitala Kurdistanului irakian, ducând la închiderea, începând cu 2023, a unei conducte importante către Turcia.

Acordul dintre Guvernul federal irakian, Guvernul regional din Kurdistan (KRG) și producătorii străini de petrol care operează în regiune va da posibilitatea Turciei să primească un flux de 180.000 – 190.000 barili pe zi (bpd).

SUA au făcut presiuni pentru reluarea livrărilor, care ar urma să readucă pe piețele internaționale 230.000 bpd de țiței.

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) va decide probabil în octombrie o nouă majorare a producției, de cel puțin 137.000 de barili pe zi (bpd), creșterea cotațiilor la țiței încurajând grupul să încerce să-și sporească cota de piață, au declarat duminică pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

‘În condițiile în care OPEC pregătește o nouă majorare a producției, riscul unor surprize geopolitice în octombrie continuă să crească’, avertizează analiștii de la RBC Capital Markets.

Săptămâna trecută, cotațiile la țiței au crescut cu peste 4%, cel mai semnificativ avans săptămânal din iunie, pe fondul atacurilor dronelor ucrainene la infrastructura energetică a Rusiei, care au afectat exporturile de combustibili rusești.

Opt state membre OPEC+ vor avea o întâlnire online în 5 octombrie, pentru a decide majorarea producției în noiembrie, tot cu 137.000 de barili pe zi.

Reprezentanții grupului nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informația.