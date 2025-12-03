Creștere cu 36% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în noiembrie

Înmatriculările de autoturisme noi se află pe un trend crescător în România la nivelul lunii noiembrie, fiind înregistrat un salt de 36% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Potrivit sursei citate, în intervalul analizat a fost consemnat un volum de 13.817 de autoturisme noi înmatriculate.

În același timp, categoria autoturismelor pur electrice înregistrează o creștere de 114%, în noiembrie 2025 vs noiembrie 2024, până la 1.052 de exemplare înmatriculate.

Însă, la nivelul primelor 11 luni din acest an, înmatriculările de autoturisme noi au fost în scădere cu 0,6% față de perioada similară a anului trecut, atingând 134.653 de unități.

APIA este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, iar din 1996 membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA.