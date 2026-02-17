Croația a respins solicitarea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria

Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins luni o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vizând aprobarea de către Croația a transportului de petrol rusesc prin oleoductul său Adria, dar a oferit ajutor din partea țării sale pentru livrări de petrol din alte surse, relatează agenția EFE.

Szijjarto a cerut, duminică, Croației, conform unei postări pe rețeaua X, să permită transportul de petrol rusesc în Ungaria și Slovacia, de la terminalul maritim Omisalj, în Marea Adriatică, din cauza obstrucționării de către Ucraina a transportului prin oleoductul Druzba.

‘Solicităm Croației să permită transportul de petrol rusesc Ungariei și Slovaciei prin oleoductul Adria, deoarece exceptarea noastră de la sancțiuni ne permite să importăm petrol rusesc pe mare dacă se întrerupe furnizarea prin oleoducte , a argumentat Szijjarto.

El a adăugat că ‘securitatea aprovizionării cu energie a unei țări nu trebuie să fie niciodată o chestiune ideologică’, și că, de aceea, speră ca ‘Croația, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei și Slovaciei din motive politice’.

Ministrul croat a răspuns luni că Croația este dispusă să ajute Ungaria și Slovacia în ceea ce privește aprovizionarea lor cu petrol, dar că nu există justificare pentru importul de petrol rusesc.

‘Suntem dispuși să îi ajutăm să rezolve această gravă întrerupere, în conformitate cu legislația UE și reglementările OFAC (Oficiul american pentru Controlul Activelor Străine). Nimeni nu trebuie să rămână fără combustibili’, a dat asigurări ministrul croat.

El a adăugat că oleoductul Adria este pregătit, dar că nu există scuze tehnice pentru ca o țară din UE să rămână dependentă de petrolul rusesc.

‘Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele țări, dar contribuie la finanțarea războiului și la atacurile împotriva poporului ucrainean. Este timpul să stopăm această speculație de război’, a precizat Susnjar.