Crystal Dental Clinic, cifră de afaceri în creștere cu 60%, la peste 4 mil. euro, și noi planuri de extindere

Crystal Dental Clinic, un pionier cu peste 22 de ani de activitate pe piața stomatologică din România, anunță o creștere de 60% a cifrei de afaceri, la 4,3 milioane de euro, în 2024. Creșterea se bazează pe fidelizarea pacienților, creșterea numărului de pacienți și atragerea cazurilor complexe, într-o piață extrem de fragmentată și competitivă. Astfel, Crystal Dental Clinic devine una dintre cele mai mari clinici de stomatologie din România, care urmează să deschidă încă două clinici – prima clinică de sedare profundă din Europa și o clinică specială pentru copii, așteptând totodată o creștere de 20% pentru 2025.

“An de an am crescut constant, însă în 2024 am avut un avans semnificativ pentru cele două clinici ale noastre, unde numărul pacienților a ajuns la 45.000. Este efectul investițiilor făcute de-a lungul timpul atât în performanța medicilor și tehnologie pentru rezolvarea cu succes a oricărui caz, cât și în grija față de pacienți ceea ce a contribuit la fidelizarea lor și atragerea de noi pacienți prin recomandări. Pe lângă fidelizarea pacienților existenți, am atras un plus de 60% a numărului de pacienți noi, din care o parte prin abonamentele corporate lansate la jumătatea anului trecut. Suntem mândri de această creștere spectaculoasă, mai ales pe o piață cu o concurență uluitoare și cu un număr redus de potențiali pacienți. Și piața este în creștere, iar românii aleg să apeleze la o clinică mare, unde problemele dentare sunt rezolvate cu succes și sănătatea lor orală este în siguranță”, explică Cătălin Panciu, CEO Crystal Dental Clinic.

Segmentele care au accelerat creșterea veniturilor sunt ortodonția, pedodonția, chirurgia stomatologică, cu cazuri complexe de reabilitare a danturii, dar și estetica și prevenția. De asemenea, zona de second opinion crește mult, românii dorind opinii avizate pe situații complexe și costisitoare pentru care au nevoie de o alegere sigură a medicului și clinicii.

Deși poate una dintre cele mai fragmentate și extrem de competitive piețe, domeniul stomatologiei continuă să crească pentru că oamenii au început să fie tot mai informați despre sănătatea dentară, iar grija față de dinți e tot mai vizibilă printre români.

Tehnologia accelerează creșterea business-ului în stomatologie. Românii, probleme dentare tot mai grave

Pentru a rezolva cazuri cât mai complexe, Crystal Dental Clinic a investit în tehnologie de ultimă generație, care face tratamentele mai rapide, mai precise și, cel mai important, fără durere. Tehnologiile de scanare 3D, CEREC CAD-CAM, care permite realizarea coroanelor dentare în doar câteva ore, tratamentele parodontale cu ajutorul terapiei laser, o metodă minim invazivă care tratează afecțiunile gingivale fără durere și cu un timp de recuperare redus.

Mai mult, tehnologia care permite sedarea profundă pentru pacienții copii și adulți cu reflex de vomă, necooperanți sau care se confruntă cu anxietate majoră, sistemul de monitorizare a tratamentelor ortodontice de la distanță Dental Monitoring și aparatul dentar cu gutiere Spark, cea mai nouă și tehnologizată metodă de îndreptare a dinților, sunt câteva dintre investițiile de-a lungul timpului făcute de Crystal Dental Clinic.

„Tehnologia accelerează creșterea business-ului în stomatologie și are un impact direct asupra veniturilor noastre. Investițiile în echipamente de ultimă generație nu doar că ne permit să oferim tratamente mai rapide, mai precise și fără durere, dar atrag și pacienți care caută soluții moderne și eficiente pentru probleme complexe. De la aparate ortodontice discrete și monitorizare la distanță, până la coroane realizate într-o singură vizită și tratamente parodontale cu laser, toate aceste inovații ne diferențiază pe o piață extrem de competitivă și contribuie la fidelizarea pacienților. Tehnologia modernă este un motor important de creștere pentru business-ul nostru, care ne permite să atragem și să tratăm pacienți cu cazuri foarte complexe”, punctează Dr. Sorina Blaj, coordonator medical și fondator Crystal Dental Clinic.

Deși interesul românilor pentru sănătatea dentară este în creștere, Crystal Dental Clinic observă o tendință alarmantă: mulți pacienți continuă să ajungă în clinică cu probleme dentare avansate, ce necesită intervenții complexe și costisitoare. Printre cele mai frecvente afecțiuni identificate se numără cariile netratate, care duc la abcese, dar și boala parodontală și edentația (pierderea dinților). În cazuri mai grave, pacienții se confruntă cu infecții ale oaselor maxilare, cauzate de complicații ale cariilor neglijate.

Clinica desfășoară programe de educație dentară în școli și grădinițe, contribuind la creșterea nivelului de conștientizare asupra igienei orale încă de la o vârstă fragedă. Aceste inițiative au un rol important în reducerea incidenței problemelor dentare în rândul copiilor și tinerilor.

Pentru 2025, Crystal Dental Clinic estimează o creștere suplimentară de 20%, pe fondul extinderii serviciilor și al creșterii interesului pentru tratamente de prevenție și estetică dentară. Totodată, Crystal Dental Clinic urmează să deschidă prima clinică stomatologică specializată în sedare profundă din Europa. Această inițiativă răspunde nevoii crescânde a românilor – atât adulți, cât și copii – pentru intervenții dentare realizate sub sedare profundă, în ultimii doi ani dublându-se numărul intervențiilor cu această opțiune la Crystal Dental Clinic. Fiind o inovație în domeniul stomatologiei din România, clinica va permite accesul medicilor din alte cabinete stomatologice, contribuind astfel la revoluționarea acestui domeniu.

Fondată în 2003, Crystal Dental Clinic este una dintre cele mai mari rețele stomatologice din România, cu două clinici în București și o echipă de peste 40 de medici specialiști. Până în prezent, clinica a tratat peste 45.000 de pacienți, utilizând tehnologii de ultimă oră și metode inovatoare pentru eliminarea durerii și rezolvarea celor mai complexe afecțiuni dentare.