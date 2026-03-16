Darău: Dacă vom ridica barierele din calea antreprenoriatului și a inovării, vom reuși o creștere sustenabilă și accelerată

‘Procesul de aderare la OCDE reprezintă un catalizator pentru modernizarea politicilor publice și consolidarea instituțiilor. Rămânem ferm angajați, alături de toate instituțiile implicate, în transformarea acestora în politici și rezultate concrete în beneficiul economiei românești și a cetățenilor. Competitivitatea adaptată ritmului lumii de azi va fi o provocare pentru fiecare economie. Este momentul să ne reinventăm și să îndrăznim soluții diferite față de cele încercate până acum. Sunt convins că doar dacă vom găsi rețeta pentru a ridica barierele din calea antreprenoriatului și din calea inovării, vom reuși o creștere sustenabilă și totuși accelerată’, a spus Darău la evenimentul de lansare a celui mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.

Potrivit acestuia, lansarea studiului economic are loc într-un moment deosebit de oportun, analiza și recomandările din capitolul specific care vizează consolidarea competitivității și a rezilienței economice fiind extrem de relevante în contextul incertitudinilor globale generate de războiul din Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu.

‘Cum răspunde Ministerul Economiei? În primul rând, vom asigura consolidarea dialogului cu mediul de afaceri. Politicile economice și industriale sunt construite în consultare constantă cu actorii economici, inclusiv cu întreprinderile mici și mijlocii, coloana vertebrală a economiei. Acest dialog, împreună cu instrumentele de evaluare a impactului reglementărilor, ne permite să fundamentăm deciziile publice pe realitățile economice’, a subliniat ministrul Economiei.

Acesta a adăugat că, în al doilea rând, vor fi sprijinite companiile și va fi simplificată relația acestora cu statul, reducerea birocrației și digitalizarea procedurilor fiind esențiale.

‘Dinamismul antreprenorial este un motor important al competitivității economice. Așa cum evidențiază și studiul economic OCDE, înființarea și operarea unei afaceri în România rămân încă relativ împovărătoare din punct de vedere administrativ. Reducerea birocrației și digitalizarea procedurilor sunt esențiale în acest sens. Programe dedicate a antreprenoriatului, precum StartUp Nation, contribuie la stimularea inițiativei private, iar studiul OCDE subliniază necesitatea alinierii acestora mai strâns cu obiectivele de inovare’, a explicat Darău.

Un al treilea obiectiv vizează facilitarea conectării companiilor, creșterea productivității prin investiții în competențe, inovare și tehnologie fiind esențiale pentru facilitarea conectării companiilor românești în lanțurile valorice globale, a mai afirmat ministrul Economiei.

‘Așa cum arată studiul, creșterea relativ lentă a productivității poate limita conectarea antreprenoriatului românesc cu investițiile străine din România și poate eroda avantajul competitiv bazat pe costuri. În acest context, Ministerul Economiei sprijină conectarea firmelor românești cu lanțurilor valorice globale, colaborarea între companii și dezvoltarea oportunităților pentru investiții și inovare’, a transmis Darău.

Totodată, a mai precizat el, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale poate reprezenta un veritabil moment T0 pentru accelerarea inovării, iar valorificarea acestei oportunități poate contribui la reducerea decalajelor și la consolidarea atractivității economiei României.

Nu în ultimul rând, capitalul uman rămâne o prioritate majoră, căci România dispune de un potențial semnificativ de specialiști români.

‘Însă, așa cum evidențiază și analiza OCDE, una dintre provocările principale este consolidarea formării profesionale și a învățământului dual, inclusiv prin implicarea companiilor și a partenerilor industriali’, a punctat ministrul.