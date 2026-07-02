De la o mică investiție făcută în familie la o clinică în plină expansiune

În urmă cu șapte ani, Constantin Remiș își deschidea propriul cabinet stomatologic după o perioadă în care lucrase în clinici din Buzău și București. Astăzi, businessul său se apropie de pragul de 2 milioane de euro cifră de afaceri și intră într-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de investiții masive în digitalizare, radiologie și tomografie.

După ani petrecuți în clinici private, unde a învățat atât meserie, cât și importanța relației cu pacienții, Constantin Remiș a decis în 2019 să își deschidă propriul cabinet stomatologic. „Înainte de asta am lucrat în Buzău, iar ulterior am fost angajat câțiva ani în București. În timp mi-am format baza de pacienți, iar recomandările au fost cele care au ajutat businessul să crească”, își amintește medicul. Cabinetul a fost finanțat atât din fonduri proprii, cât și prin programul Start-Up Nation, dar finanțarea a reprezentat doar primul pas, cel mai ușor. Adevărata provocare a început odată cu intrarea pe piață. Într-un domeniu extrem de competitiv, mai ales în București, construirea unei reputații solide rămâne una dintre cele mai importante provocări pentru orice clinică nouă. Tocmai de aceea, accentul a fost pus încă de la început pe relația cu pacienții și pe calitatea serviciilor oferite. „Am înțeles de la început că în stomatologie lucrurile funcționează atunci când îți faci meseria bine și pacienții au încredere în tine”, spune Constantin Remiș. În spatele dezvoltării profesionale stă, însă, și o poveste personală. Medicul nu ezită să recunoască faptul că a pornit la drum sprijinit, atât de un mentor din familie, cât și de soția sa, care i-a cumpărat primul scaun stomatologic. Iar formarea continuă, prin cursuri în Brazilia, Italia, Rusia sau Portugalia, a completat tabloul. „Am avut norocul să am un mentor încă din timpul facultății, o persoană din familie care a început să mă îndrume încă din anul 2 de facultate. Acest lucru m-a ajutat foarte mult să înțeleg mai repede partea practică și relația cu pacienții”, mărturisește acesta.

Pariul pe tehnologie

Pe măsură ce afacerea a crescut, a devenit evident că dezvoltarea nu mai poate fi susținută doar prin extinderea echipei sau atragerea de noi pacienți. Așa că, în ultimii doi ani, o parte importantă a resurselor a fost direcționată către digitalizare și către integrarea unor servicii medicale care să permită realizarea de investigații. „În 2024 și 2025, una dintre cele mai importante provocări a fost tranziția către digitalizare. Am investit foarte mult în tehnologie și în eficientizarea fluxurilor medicale. O altă provocare importantă a fost găsirea unui spațiu potrivit în București pentru extindere și pentru integrarea unei radiologii complete, inclusiv tomografie”, explică acesta.

De altfel, dintre toate etapele parcurse până acum, aceasta s-a dovedit a fi cea mai complicată. „Cel mai dificil moment a fost probabil decizia de extindere și dificultatea de a găsi un spațiu potrivit pentru dezvoltarea unei clinici moderne. O astfel de investiție vine cu multă responsabilitate și cu presiune financiară importantă”, povestește Constantin Remiș, arătând că o mare parte din profitul generat în ultimii ani a fost reinvestită în dezvoltarea clinicii. Iar ambițiile pentru perioada următoare depășesc cu mult dimensiunea efortului financiar făcut până acum. „Investițiile planificate depășesc aproximativ 800.000 de euro și includ noul spațiu al clinicii, radiologie și tomografie, spațiu post-operator, unituri noi, scanere digitale și digitalizarea completă a fluxului medical”, mărturisește Constantin Remiș. Dincolo de echipamente, clinica pregătește și o reorganizare a modului de lucru, menită să reducă timpul necesar tratamentelor fără a transfera costuri suplimentare către pacienți: „Avem în plan dezvoltarea unui laborator complet digitalizat. Obiectivul principal este creșterea capacității clinicii, dar și menținerea unor prețuri accesibile pentru pacienți prin optimizarea fluxurilor digitale”. Toate aceste investiții și planuri de dezvoltare ar urma să transforme clinica Dr. Remiș într-un jucător mult mai important pe piață decât este astăzi, în condițiile în care afacerile se se apropie deja de pragul de 2 milioane de euro.