Deficitul comercial a crescut cu 3,6%, la 25,5 miliarde de euro, în primele nouă luni

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 a fost de 25,537 miliarde de euro, mai mare cu 883,7 milioane de euro (+3,6%) decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor estimate de Institutul Național de Statistică, publicate luni.

În primele nouă luni ale anului, exporturile FOB au însumat 75,272 miliarde de euro, consemnând o creștere de 4,3%, iar importurile CIF au fost de 100,809 miliarde de euro, după un avans de 4,1%, comparativ cu perioada similară din 2025.

În luna septembrie 2026, exporturile FOB au însumat 9,462 miliarde de euro, în creștere cu 6,3%, iar importurile CIF 12,540 miliarde de euro, un avans de 9,8%, rezultând un deficit de 3,077 miliarde de euro.

Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (45,4% la export și 36,9% la import) și alte produse manufacturate (26,6% la export și 27% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în primele nouă luni ale lui 2026 a fost de 53,958 miliarde de euro la expedieri și de 73,067 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,5% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în intervalul menționat a fost de 21,313 miliarde de euro la exporturi și de 27,742 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi și 27,5% din total importuri.

INS menționează că soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB și a importului CIF, ca diferență între acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numește deficit, iar cel pozitiv se numește excedent.

Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale prețului FOB, cât și costul asigurării și transportului internațional.