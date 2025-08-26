Depozitele la bănci ale firmelor și populației au crescut, în iulie 2025, cu 0,9%

Depozitele la bănci ale rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în iulie 2025 cu 0,9% față de luna anterioară, până la nivelul de 634,919 miliarde de lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,1% (0,2% în termeni reali), informează Banca Națională a României printr-un comunicat.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,5% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,1% față de luna iunie 2025, până la 428,500 miliarde lei. Comparativ cu luna iulie 2024, acestea s-au majorat cu 3,6% (-4% în termeni reali).

Conform datelor BNR, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,4% față de luna anterioară, până la 251,664 miliarde lei și cu 6,6% (-1,2% în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,3% (până la 176,836 miliarde lei) față de luna precedentă, iar față de luna iulie 2024, au înregistrat o diminuare de 0,5% (-7,7% în termeni reali).

În ceea ce privește depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,5% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,4% față de luna iunie 2025, ajungând până la nivelul de 206,418 miliarde lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu luna iulie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 18,8% (16,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,1% față de luna iunie 2025, până la 138,904 miliarde lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,8% (13,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,1% față de luna iunie 2025, până la 67,514 miliarde lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu iulie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 25,5% (23%, în cazul exprimării indicatorului în euro).