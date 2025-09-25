Disney+ creşte din nou preţurile abonamentelor, pentru al patrulea an consecutiv

Walt Disney a anunţat că va creşte preţurile pentru serviciul de streaming Disney+ în Statele Unite, începând cu 21 octombrie, în cadrul strategiei de consolidare a profiturilor din platformele digitale, transmite Reuters.

Planul cu reclame va costa cu 2 dolari mai mult, ajungând la 11,99 dolari pe lună, iar varianta premium, fără reclame, va urca cu 3 dolari, la 18,99 dolari pe lună.

Abonamentele anuale premium vor creşte cu 30 de dolari, până la 189,99 dolari. Pachetele combinate cu Hulu şi ESPN+ vor fi şi ele mai scumpe, potrivit site-ului companiei.

Disney+ a fost lansat în noiembrie 2019 la un preţ de 6,99 dolari pe lună şi a înregistrat de atunci scumpiri succesive, parte a unui plan de reducere a pierderilor şi transformare a streamingului într-un motor de creştere. Divizia de streaming a atins pentru prima dată profitabilitatea anul trecut.

Este al patrulea an consecutiv în care Disney majorează tarifele, după creşterea abruptă de 38% din decembrie 2022 şi noile valuri de scumpiri aplicate în octombrie 2023 şi 2024.