Economia germană a înregistrat o creștere peste așteptări în trimestrul al doilea, grație exporturilor

Autoritățile germane au revizuit în sus cifrele privind evoluția Produsului Intern Brut în trimestrul al doilea, în special datorită unei creșteri a exporturilor, o evoluție care a sfidat criza energetică declanșată de războiul din Orientul Mijlociu, transmite AFP.

În perioada aprilie-iunie 2026, Produsul Intern Brut (PIB) al Germaniei crescut cu 0,3%, comparativ cu trimestrul anterior, conform cifrelor finale publicate marți de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), o performanță ușor mai bună decât avansul de 0,2% anunțat în estimarea preliminară, publicată la sfârșitul lunii iulie.

”Impulsul de creștere al economiei germane observat la începutul anului continuă”, a declarat președintele Oficiului Federal de Statistică, Ruth Brand.

Astfel, cea mai mare economie a Europei pare să fi absorbit mai bine decât se preconiza șocul energetic cauzat de conflictul dintre Iran și Statele Unite și de închiderea Strâmtorii Ormuz, crucială pentru comerțul cu hidrocarburi. Cu toate acestea, al doilea trimestru s-a încheiat înainte de reluarea ostilităților din Orientul Mijlociu în iulie, ceea ce a relansat volatilitatea prețurilor la energie și incertitudinile.

La fel ca în cazul creșterii economice din primul trimestru (0,4%), această creștere a PIB-ului Germaniei în perioada aprilie-iunie se ‘explică în principal prin performanța puternică a exporturilor’, în special după revizuirea în sus a cifrelor pentru luna iunie. De asemenea, cifra de afaceri în comerțul cu ridicata și cu amănuntul a contribuit și ea la revizuirea pozitivă a PIB-ului, se notează comunicatul de presă al Destatis.

Comparativ cu primul trimestru, exporturile de bunuri și servicii au crescut cu 2%. Față de anul precedent, indicatorul a urcat cu 3,7%. Acest pilon al modelului economic german, zdruncinat de tarifele americane și de concurența acerbă din partea Chinei, își revine după un an dezastruos în 2025. Comerțul cu bunuri cu UE a crescut deosebit de puternic în ultimul an, în special în domeniul produse chimice, echipamente de prelucrare a datelor, produse electrice și optice și vehicule, se arată în comunicatul de presă.

În același timp, importurile au crescut cu 2,5%, în special în sectoarele menționate.

Trimestrul aprilie-iunie 2026 a fost al treilea trimestru consecutiv de creștere a economiei germane. Cu toate acestea, performanța economică a Germaniei în al doilea trimestru a fost sub media zonei euro, care a înregistrat o creștere trimestrială de 0,5%.