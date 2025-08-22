Egiptul va cumpăra grâu din Franța, România și Ucraina

Organismul de stat care se ocupă de achizițiile de grâu ale Egiptului, Future of Egypt, a acceptat să cumpere cel puțin 200.000 de tone de grâu din Franța, plus mai multe loturi de câte 30.000 de tone de grâu din Ucraina și România, în cadrul mai multor acorduri private încheiate recent cu exportatorii, transmite Reuters.

Egiptul este unul dintre cei mai mari importatori mondiali de grâu. În medie, organismele de stat cumpără aproximativ cinci milioane de tone din cele peste 12 milioane de tone de grâu pe care Egiptul le importă în fiecare an.

În luna decembrie 2024, Future of Egypt, sau Mostakbal Misr, un organism care ale legătură cu armata, a preluat achizițiile internaționale de cereale de la Autoritatea Generală pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, care timp de mai multe decenii a fost responsabilă pentru achizițiile strategice de grâu ale statului egiptean, ceea ce reprezintă o modificare semnificativă în strategia de achiziționarea de alimente a Egiptului.

În mod tradițional, GASC, o agenție cu caracter civil din subordinea Ministerului Aprovizionării, importa grâu și ulei vegetal via licitații internaționale. În contrast, Future of Egypt încheie acorduri private, în principal cu importatorii locali.

Grâul importat este utilizat la producerea de pâine subvenționată pentru două treimi dintre cei 108 milioane de locuitori ai Egiptului, care se confruntă deja cu o inflație ridicată și înrăutățirea condițiilor de trai. Asta face importurile de grâu vitale pentru Egipt, care nu a reușit să își atingă ținta privind o producție internă de grâu cuprinsă între patru și cinci milioane de tone în sezonul 2024/25, care s-a încheiat vineri.

Prețul pentru livrările de grâu din Franța, România și Ucraina este estimat undeva între 265 și 270 de dolari pe tonă C&F (preț și navlu), dar este posibil ca pentru unele tranzacții să depășească 275 de dolari pe tonă C&F.

‘Recoltatul grâului în Franța aproape s-a finalizat și livrări de grâu francez sunt disponibile. Cred că Egiptul ar fi preferat să cumpere din Rusia însă livrările de grâu din noua recoltă rusească sunt încă foarte mici deoarece fermierii nu vând cantități mari, în special de grâu cu conținut de proteine de 11%’, a declarat un trader german.

De la modificarea modelului de achiziții de grâu al statului egiptean, unele acorduri au fost amânate sau revizuite, iar traderii dau vina pe un proces mai puțin predictibil. Per total, în prima jumătate a acestui an, importurile de grâu ale Egiptului, atât cele ale statului cât și cele ale sectorului privat, au scăzut cu 30% până la 4,9 milioane de tone.