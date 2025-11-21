Entitățile nonprofit au primit 431,69 milioane de lei prin Formularul 230 în primele 10 luni ale anului, valoare în creștere cu 6,57% față de aceeași perioadă a anului trecut, când suma primită a fost de 405,07 milioane lei, potrivit datelor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală, la solicitarea AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în întregul an 2024 au fost virați 423,08 milioane de lei pentru sponsorizarea entităților nonprofit prin Formularul 230, o cerere prin care persoanele fizice care înregistrează venituri pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către sectorul neguvernamental.

Numărul total de entități nonprofit către care au fost redirecționate sume prin acest formular, anul trecut, este de 29.573.

AGERPRES a solicitat și un top al organizațiilor în funcție de sumele primite, dar acest gen de informație nu mai poate fi oferit pentru că intră sub incidența secretului fiscal, a precizat ANAF.

‘În ceea ce privește denumirea și sumele virate către cele mai mari 5 entități nonprofit, precizăm faptul că, potrivit prevederilor art. 11 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau terți, altele decât cele care se publică pe site, intră sub incidența secretului fiscal’, a menționat instituția.