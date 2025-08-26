Erbașu (FPSC): Trebuie găsiți bani pentru investiții și predictibilitate pentru sectorul construcțiilor

Sectorul construcțiilor are nevoie urgentă de finanțări și investiții pentru a continua lucrările, chiar și într-un ritm mai lent, dar în niciun caz să nu se oprească, a declarat, marți, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), Cristian Erbașu.

‘Trebuie găsite finanțări. Trebuie găsiți bani pentru investiții pentru ca cele mai multe dintre ele să continue, chiar dacă continuă într-un ritm mai lent, dar în niciun caz să nu se oprească. Poate câteva lucrări, 10%-15%-20% vor putea aștepta câțiva ani, dar marea lor majoritate nu’, a precizat președintele FPSC, într-o conferință de presă.

Federația patronală a tras un semnal de alarmă cu privire la recentele măsuri fiscale și bugetare anunțate de Guvern, atrăgând atenția că există riscul ca aplicarea lor să ducă la reducerea drastică a activității din construcții, cu efecte directe asupra întregii economii.

Potrivit FPSC, probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție.

Cristian Erbașu a cerut, în numele constructorilor, predictibilitatea finalizării proiectelor de infrastructură aflate în derulare și pe care Guvernul le-ar putea opri de la finanțarea publică.

‘În al doilea rând, trebuie să existe o predictibilitate clară asupra finalizării acestor proiecte, nu că le vom sista și nu vom ști când le vom relua. Scăderea drastică a producției contează foarte mult, iar în condițiile în care construcțiile reprezintă 8% din PIB este foarte ușor să intri în recesiune din cauza lipsei finanțării pentru investiții și pentru acest domeniu’, a explicat Erbașu.

El a precizat că patronatele din construcții au avut doar un ‘dialog minimal’ cu autoritățile, în care s-au transmis niște informații și nu s-a ajuns în situația de a se găsi soluții concrete.

‘Chiar dacă am avut pandemie, criza energetică și război, în momentul de față, din păcate, domeniul construcțiilor este într-o perioadă critică și nu de o lună sau două. Această perioadă a început cam de un an și jumătate și s-a accentuat odată cu trecerea timpului. Știm bine că foarte multe servicii, impuse prin contract companiilor de construcții, sunt întârziate din cauza birocrației, care ne duce la un termen de facturare extrem de lung, undeva între 90 și 100-180 de zile la momentul punerii în operă. E o birocrație diabolică cu care ne luptăm în România, cu care cred că nimeni din Europa nu se luptă și ulterior, după ce facturăm, încasăm la termene foarte lungi’, a menționat președintele patronatului din construcții.

Acesta susține că ultima ordonanță a guvernului privind măsurile pentru reducerea deficitului bugetar afectează drastic contractele în sectorul construcțiilor.

‘Prin această ordonanță nu mai avem nicio siguranță asupra derulării contractelor. Dacă noi am fi fost într-o situație similară, este evident că ar fi urmat penalități, rezilieri, certificate negative, am fi fost puși pe ‘lista neagră’ și nu n-am mai fi putut continua activitatea în piață’, admite Erbașu.

Conform acestuia, companiile mici și medii ‘au fost lovite extrem de dur’. ‘Aceste companii sunt în pragul falimentului dacă nu au intrat deja în insolvență. Multe dintre ele nu au nicio perspectivă. Faptul că le-au fost sistate, oprite finanțările și chiar derularea contractului este incertă în perioada următoare, automat vor fi influențate și singurele lucrări care le-au mai rămas în derulare. Aceste firme au restanțe și la stat, au restanțe la bănci, au restanțe la furnizori, ele sunt la marginea prăpastiei, practic nu mai au cum să se redreseze, nu au nicio perspectivă pe termen mediu sau lung’, a arătat Cristian Erbașu.

El a precizat că a propus mai multe întâlniri cu autoritățile guvernamentale și locale, cu finanțatorii, cu băncile pentru găsirea soluțiilor de finanțare a cât mai multor proiecte.

Erbașu a avertizat că muncitorii calificați din construcții vor pleca, din nou, din țară pentru salarii foarte atractive oferite de companiile din Occident și că aceștia vor fi greu de înlocuit cu forța de muncă din Asia.

Președintele FPSC a menționat că în sectorul construcțiilor munceau în 2018 circa 360.000 de persoane. Ulterior, s-a ajuns la circa 480.000 spre 500.000 de muncitori în 2024 fără a se lua în calcul forța de muncă din domeniile sunt strâns legate de construcții.

El a estimat că vor fi disponibilizări de 25% în companiile care vor intra în insolvență sau în faliment, acestea reprezentând între 30% și 40% ca număr din sectorul construcțiilor.