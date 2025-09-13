Europenii au, începând de vineri, control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate

Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană ‘Regulamentul privind datele’, care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente și automobilele, și deblochează în același timp oportunitățile pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Legea privind datele sporește accesul la date de înaltă calitate și, odată cu aceasta, potențialul de inovare bazată pe date. Regulamentul privind datele stabilește norme echitabile pentru o mai mare disponibilitate a datelor pentru a stimula inovarea, competitivitatea și creșterea în economia digitală a Europei.

‘Legea privind datele împuternicește utilizatorii, deschide piețele și oferă întreprinderilor datele de care au nevoie pentru a crea servicii inovatoare – de la reparații mai inteligente ale vehiculelor la noi soluții de eficiență energetică. Ne angajăm, de asemenea, să ajutăm întreprinderile să se adapteze la noile norme, reducând sarcina administrativă și transformând datele în oportunități reale pentru cetățenii și întreprinderile din întreaga Europă’, a declarat vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

Consumatorii și utilizatorii comerciali ai dispozitivelor conectate – cum ar fi automobilele, televizoarele inteligente și utilajele industriale – vor putea acum să acceseze, să utilizeze și să partajeze datele brute generate de dispozitivele lor. În acest scop, Legea UE privind datele se asigură că dispozitivele conectate de pe piața UE sunt concepute astfel încât să permită schimbul de date; oferă consumatorilor posibilitatea de a alege furnizori de reparații și întreținere mai eficienți din punctul de vedere al costurilor sau de a efectua ei înșiși aceste sarcini; și oferă utilizatorilor din industrii precum industria prelucrătoare sau agricultura acces la date privind performanța echipamentelor industriale, ceea ce le poate îmbunătăți eficiența și operațiunile.

Comisia a publicat, de asemenea, orientări privind schimbul de date referitoare la vehicule, care vor conduce la o mai bună reparare și întreținere, la utilizarea în comun a autoturismelor și la mobilitatea ca serviciu.

Comisia lucrează la noi instrumente pentru a facilita punerea în aplicare a Legii privind datele. Aceasta va institui un serviciu de asistență juridică dedicat Legii privind datele pentru a oferi întreprinderilor asistență directă cu privire la modul de punere în aplicare a noilor măsuri. Acesta va oferi orientări cu privire la utilizarea datelor în ceea ce privește protejarea secretelor comerciale. În mod specific, aceasta va clarifica momentul în care poate fi aplicat noul mecanism de protecție a secretelor comerciale. De asemenea, Comisia va publica modele de termeni pentru schimbul de date și clauze standard pentru contractele de cloud pentru a facilita schimbul de date.