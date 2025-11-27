Eurostat: Numărul mașinilor electrice în UE a ajuns la 4,4 milioane în 2023, reprezentând 1,73% din totalul automobilelor

Numărul mașinilor electrice în Uniunea Europeană a ajuns în 2023 la 4,4 milioane, reprezentând 1,73% din totalul automobilelor, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Comparativ cu 2022, numărul total de mașini electrice a crescut cu 1,4 milioane.

În 121 (56,28%) din cele 215 regiuni UE din cadrul nivelului 2 din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS 2) pentru care există date disponibile, ponderea mașinilor electrice în totalul automobilelor era sub media UE.

Pentru majoritatea statelor membre UE, această pondere este relativ omogenă în regiuni, ceea ce sugerează că factori ca stimulentele și subvențiile naționale, sau alți factori naționali, au jucat un rol important în adoptarea vehiculelor electrice (EV), precizează Eurostat.

Din totalul celor 17 regiuni în care mașinile electrice reprezintă cel puțin 4% din totalul automobilelor, pe primele locuri sunt Danemarca (toate cele cinci regiuni) și Suedia (cinci din opt regiuni), trei regiuni în Țările de Jos, două regiuni în Belgia, și câte una în Finlanda și Luxemburg.

În partea superioară a distribuției, în 2023 regiunea Flevoland din Țările de Jos a avut de departe cea mai ridicată pondere a mașinilor electrice, de 17,07%, aici se află companii de leasing auto, care își înmatriculează flota de vehicule electrice și, prin urmare, distorsionează statistica. Alte regiuni cu ponderi ridicate sunt regiunea suedeză Stockholm (10,74%), cea daneză Hovedstaden (8,64%) și cea belgiană Prov. Vlaams-Brabant (7,60%).

În partea inferioară a distribuției, 46 regiuni au raportat că mașinile electrice reprezintă sub 0,25% din totalul automobilelor în 2023. În acest grup sunt regiuni din Cehia (cinci din opt regiuni), Grecia (11 din 13 regiuni), Polonia (14 din 17 regiuni), Slovacia (trei din patru regiuni), sudul Italiei (șase regiuni).precum și patru regiuni în Spania, două în România, și una în Croația.