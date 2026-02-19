Exporturile de zahăr ale Indiei ar urma să se reducă din cauza unei producții sub așteptări

India ar urma să producă în acest an mai puțin zahăr decât s-a estimat inițial, deoarece precipitațiile excesive au dus la randamente mai mici la culturile de trestie de zahăr în principalele state producătoare, au declarat mai mulți fermieri și oficiali pentru Reuters, ceea ce va limita exporturile celui de-al doilea mare producător mondial de zahăr.

Pe acest fundal, comercianții sunt de părere că India ar putea avea dificultăți în a expedia chiar și jumătate din cota de export alocată, un factor care ar urma să susțină prețurile globale la zahăr, care se situează aproape de minimul ultimilor cinci ani.

Conform estimărilor mai multor mari case de comerț, în sezonul 2025/2026, care se încheie în septembrie, India ar urma să producă între 28,5 milioane și 29 de milioane de tone de zahăr. La rândul său, Asociația producătorilor indieni de zahăr și energie bio (ISMA) mizează pe o producție de 30,95 milioane de tone de zahăr în acest an.

‘Randamentele culturilor de trestie de zahăr sunt în scădere în toate principalele state producătoare… iar acest lucru împinge în jos estimările de producție pentru acest sezon’, a declarat Rahil Shaikh, director general la firma MEIR Commodities India.

Cea mai importantă reducere a estimărilor de producție vizează statul Maharashtra, principalul producător, cu o producție estimată la aproximativ 9,6 milioane de tone, comparativ cu o estimare anterioară de 10,8 milioane de tone, susțin casele de comerț.

Mai multe zeci de fermieri din regiunile cultivatoare de trestie de zahăr din statele Maharashtra și Karnatak, inclusiv Vilas Patil din Kolhapur, au declarat că precipitațiile excesive au afectat dezvoltarea rădăcinilor și au dus la maturizarea timpurie a plantelor de trestie de zahăr. ‘Speram la un randament la culturile de trestie de zahăr de cel puțin 60 de tone per acru, dar a fost de doar 48 de tone. Precipitațiile excesive au perturbat ciclul de creștere al plantelor’, a spus Patil.

Regiunile din statul Maharashtra unde se cultivă trestie de zahăr au primit cu până la 115% mai multe precipitații decât în mod normal în luna septembrie, arată datele meteorologilor.

Statul Maharashtra a produs nouă milioane de tone de zahăr până acum în acest sezon, iar aproape jumătate din cele 207 fabrici de procesare a trestiei s-au închis deja din cauza lipsei de trestie de zahăr, a declarat un oficial local, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Revizuirea în jos a estimărilor privind producția de zahăr, coroborată cu o creștere așteptată a cererii sezoniere începând de luna viitoare, este probabil să susțină prețurile, a declarat un comerciant cu sediul în Mumbai.

Săptămâna trecută, autoritățile indiene au permis exportul a încă 500.000 de tone de zahăr, pe lângă cele 1,5 milioane de tone aprobate anterior, ducând cota totală de export pentru întregul an la două milioane de tone.

Cu toate acestea, ‘fabricile de procesare obțin prețuri mai mari pe piața internă, așa că au puține stimulente pentru a exporta. Este puțin probabil ca livrările indiene să depășească 700.000 de tone’, a declarat Rahil Shaikh.