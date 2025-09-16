EY: Pe pieţele din China, SUA şi Europa, se preconizează că vânzările de vehicule electrice pe baterii vor depăşi 50% până în 2034

China ia avans în tranziţia globală către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole, potrivit unui raport EY. Acesta arată că, pe aceste trei pieţe, se preconizează că vânzările de vehicule electrice pe baterii (BEV) vor depăşi 50% până în 2034, marcând un moment de cotitură.

China ia avans în tranziţia globală către vehicule electrice, în timp ce Europa îşi ajustează strategia, iar SUA se confruntă cu obstacole”, potrivit celei mai recente ediţii a raportului EY Mobility Lens Forecaster.

Acest model bazat pe inteligenţă artificială estimează vânzările de vehicule uşoare în China, Europa şi SUA până în 2050.

Pe aceste trei pieţe, se preconizează că vânzările de vehicule electrice pe baterii (BEV) vor depăşi 50% până în 2034, marcând un moment de cotitură. În acelaşi timp, autovehiculele hibride şi hibride plug-in (PHEV) se vor menţine la o cotă de peste 30% până în 2036, ceea ce subliniază rolul lor esenţial ca o punte spre electrificarea complete, relevă raportul.

„Tranziţia către vehiculele electrice avansează, dar neuniform. SUA se confruntă cu incertitudini legislative, costuri ridicate şi lacune în materie de infrastructură. Europa se află pe o traiectorie de redresare constantă, sub presiunea obiectivelor stricte privind emisiile. China beneficiază de politici stabile şi de un ecosistem solid pentru vehiculele electrice. Tehnologiile hibride se dovedesc esenţiale pentru realizarea tranziţiei către electrificarea completă”, spune Constantin M. Gall, lider EY Global Aerospace, Defense & Mobility.

Raportul EY Forecaster prognozează că vehiculele electrice pe baterii (BEV) vor reprezenta peste 50% din vânzările de vehicule uşoare din China până în 2033, susţinute de costurile mai mici şi de politici de sprijin, precum noile standarde de emisii pentru vehicule VII. Vehiculele cu propulsie alternativă (BEV + PHEV) sunt aşteptate să atingă pragul de 50% până în 2025 şi să depăşească 90% până în 2034.

Chiar dacă ponderea Chinei în vânzările globale de BEV va scădea de la 70% în prezent la 54% până în 2050, această ţară va rămâne o forţă dominantă în creşterea pieţei globale de vehicule electrice.

Prognoza EY arată că în SUA se va înregistra un salt temporar al vânzărilor de vehicule electrice în 2025, în contextul în care cumpărătorii vor încerca să profite de creditele fiscale înainte ca acestea să expire în septembrie. Însă, odată cu dispariţia stimulentelor şi pe fondul noilor taxe vamale la import şi al incertitudinilor legislative, inclusiv potenţialul impact al aşa-numitei legi „One Big Beautiful Bill”, este de aşteptat ca ritmul de creştere să încetinească, se mai arată în raport.

Drept urmare, se estimează că SUA vor atinge un prag de 50% în ceea ce priveşte adoptarea vehiculelor electrice pe baterii abia în 2039, cu cinci ani mai târziu decât prognoza anterioară. Hibridele vor rămâne o opţiune importantă, atingând un vârf de 34% din vânzări până în 2034.

Raportul EY Forecaster sugerează că, în Europa, presiunile economice, reducerea stimulentelor şi relaxarea penalizărilor pentru emisii vor încetini creşterea vânzărilor de vehicule electrice pe baterii până în 2027.

Însă, se preconizează că limitele mai stricte în privinţa emisiilor de CO₂ şi modelele cu preţuri mai accesibile vor stimula o redresare, vehiculele BEV urmând să depăşească o cotă de piaţă de 50% până în 2032. Până atunci, hibridele, inclusiv vehiculele PHEV, vor rămâne o alternativă rentabilă, depăşind vânzările de BEV până în 2030.

„Pe termen scurt şi mediu, va exista o diversitate de sisteme de propulsie, influenţată de schimbările legislative, de taxele vamale şi de evoluţia comportamentului consumatorilor. Ceea ce este clar este că mobilitatea electrică va rămâne esenţială pentru viitorul transporturilor”, a adăugat Constantin M. Gall.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 392.995 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 51,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2024.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 1.000 de angajaţi din România şi Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă către companii multinaţionale şi locale. Are birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău.