Ferrari a publicat primele imagini-teaser ale noului model electric Luce

Ferrari a publicat luni primele imagini-teaser ale noului său model sport 100% electric, dezvăluind numele, Luce, şi o parte din designul interior al maşinii, relatează Reuters.

Fotografiile includ scaunele din piele, volanul, instrumentarul şi panoul de control, însă aspectul exterior rămâne secret până în luna mai.

Modelul este realizat în colaborare cu studioul de design LoveFrom, fondat de Sir Jony Ive şi Marc Newson în San Francisco.

Tehnologia de bază a fost prezentată de Ferrari încă din octombrie, când compania a explicat că Luce va avea un sistem acustic special conceput pentru a amplifica vibraţiile reale ale motorului electric, creând ”un sunet Ferrari electric autentic”, nu o replică artificială.