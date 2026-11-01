Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că nu a avut nicio discuţie pentru eliminarea impozitării pensiilor peste 3.000 de lei, el arătând că este membru într-un guvern care reprezintă această ţară şi are nişte angajamente luate privind ţinta de deficit şi nu vrea să facă viaţa mai grea niciunui alt coleg.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat la Antena 3 dacă, revenit la minister, va încerca să repare greşeala pe care au susţinut-o în mandatul guvernului trecut privind impozitarea pensiilor peste 3.000 de lei şi dacă ia în calcul să dea aceşti bani înapoi.

„N-am avut nicio discuţie să schimbăm asta, trebuie să recunoaştem. Vreau să fiu cât de echilibrat se poate şi lumea să înţeleagă că eu fac tot ce pot să-mi respect mandatul aici la Ministerul Muncii, dar în acelaşi timp sunt membru într-un guvern care reprezintă această ţară şi care ţară are nişte angajamente luate, raportate la ţinta de deficit şi Comisia Europeană”, a răspuns Manole.

„Eu nu vreau să fac viaţa mai grea niciunui alt coleg, nici premierului, nici ministrului de Finanţe, dar nici nu vreau să fac viaţa mai grea pentru pensionari sau pentru salariaţi. Adică trebuie să avem un echilibru şi în decizii, şi în declaraţii, şi în acţiuni”, a mai spus ministrul Muncii.