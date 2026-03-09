Coaliţia a decis că Ministerul Finanţelor va publica, cel târziu mâine, proiectul de buget pe 2026

Coaliţia de guvernare a decis, luni, că Ministerul Finanţelor va publica, cel târziu mâine, proiectul de buget, care va fi adoptat săptămâna aceasta în Guvern şi trimis Parlamentului

”Partidele componente ale coaliţiei de guvernare şi reprezentanţii grupului minorităţilor naţionale au decis în şedinţa de astăzi ca Ministerul Finanţelor să publice, cel mai târziu, mâine proiectul de buget”, arată PNL într-un comunicat oficial.

Potrivit PNL, principalele repere ale bugetului de stat pentru 2026 cuprinse în proiectul care va fi publicat sunt un nivel record de investiţii pentru 2026 =165,8 miliarde lei – peste 8% din PIB ( în creştere cu 27 mld lei faţă de 2025 când acestea au fost 138 de miliarde lei), 9 miliarde lei suplimentar la nivelul resurselor disponibile UAT-urilor prin sumele colectate din taxele şi impozitele locale şi transferurile de la bugetul de stat.

La capitolul venituri şi cheltuieli bugetare estimate, venituri totale sunt în valoare de 738 miliarde lei — 36,1% din PIB (cash), cheltuieli totale de 865 miliarde lei – 42.3% din PIB (cash) şi deficit bugetar de 127,7 miliarde lei – 6,2% (cash).

”De asemenea, Coaliţia a decis că forma finală a bugetului va fi adoptată în şedinţa de Guvern săptămâna aceasta şi apoi în Parlament”, mai precizează PNL.