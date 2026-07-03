Gazele naturale vor detrona petrolul din poziția de principala sursă de energie a SUA până în 2030

Până la sfârșitul deceniului, gazele naturale ar putea depăși, pentru prima dată, petrolul din poziția de principala sursă de energie a SUA, după ce decalajul a dispărut aproape complet în 2025, transmite Bloomberg.

Această schimbare va pune capăt unui capitol care a început în 1950, când petrolul a pus capăt domniei îndelungate a unui alt combustibil fosil: cărbunele.

‘Aș spune că, cel mai probabil, vom trece peste acest prag în următorii câțiva ani și, până în 2030, vom avea un avans semnificativ în ceea ce privește petrolul’, a declarat Toby Rice, director la producătorul american de gaze EQT Corp.

Tranziția SUA de la statutul de țară care funcționează pe bază de petrol la statutul de țară care funcționează în principal pe gaze naturale arată cât de mult economia gazelor ieftine a reorganizat părți ale sectorului energetic și a eliminat sursele de combustibil concurente.

Potrivit unui raport publicat recent de Administrația SUA pentru Informații în domeniul Energiei (EIA), în 2025, gazele naturale au reprezentat 36% din consumul de energie al SUA, puțin sub 37% reprezentat de petrol. Decalajul dintre petrol și gaze s-a redus în ultimul deceniu, pe măsură ce revoluția gazelor de șist a impulsionat producția de gaze naturale. În aceeași perioadă, economia SUA s-a electrificat, iar cea mai mare sursă de cerere de petrol autohton, benzina, a stagnat.

Această schimbare vine într-un context în care utilizarea vehiculelor electrice și dezvoltarea centrelor de date stimulează cererea de energie electrică produsă în centrale pe gaze, punând o presiune suplimentară asupra rețelei electrice din SUA. Conform datelor EIA, rețeaua energetică din SUA generează peste 40% din energia sa prin arderea gazelor naturale. De asemenea, vehiculele electrice au contribuit și la scăderea cererii de benzină, care este puțin probabil să revină la maximele atinse înainte de pandemia de Covid-19, chiar dacă americanii conduc mai mult în fiecare an.

‘Cifrele nu mint: Statele Unite se află în mijlocul unei tranziții energetice, îndepărtându-se de cărbune și petrol, către electricitatea produsă din gaze naturale și surse regenerabile’, a declarat Mark Brownstein, vicepreședinte la Environmental Defense Fund.

EIA se așteaptă ca cererea de petrol a SUA să crească cu 0,6% între 2025 și 2027, în timp ce cererea de gaze va crește cu 3,4% în aceeași perioadă, reducând și mai mult decalajul dintre principalii combustibili.

În ultimele decenii, o mare parte din electricitatea din SUA ar fi fost produsă pe bază de cărbune. Dar, după apariția fracturării hidraulice și a forajului orizontal în anii 2000, gazele naturale au înlocuit în mare măsură cărbunele ca principal combustibil pentru centralele electrice ale națiunii. Din 2011 până în 2020, peste 100 de centrale pe cărbune au fost înlocuite sau convertite în centrale pe bază de gaze, potrivit EIA.

Desigur, gazele naturale nu sunt singura sursă de energie care este în creștere. Avansul energiei regenerabile, în principal eoliană și fotovoltaică, a depășit creșterea gazelor, a spus Mark Brownstein.

Din 2015 până în 2025, utilizarea energiei eoliene și fotovoltaice s-a triplat, în timp ce utilizarea gazelor naturale a crescut cu 23%, chiar dacă creșterea absolută a gazelor naturale a fost mai mare, potrivit datelor EIA.

‘Am trecut de la epoca lemnului și a cailor la epoca cărbunelui și petrolului, iar acum suntem în epoca electrificării. Iar epoca electrificării va fi impulsionată în mare măsură de gazele naturale’, a spus Toby Rice.