Giganții din industria de trading vor să vândă petrol venezuelean marilor cumpărători din Asia

Giganții Vitol și Trafigura poartă discuții cu mari companii indiene și chineze care se ocupă cu rafinarea petrolului cu privire la posibile vânzări de țiței venezuelean, la câteva zile după ce giganții din industria de trading au obținut aprobarea preliminară din partea guvernului SUA pentru a comercializa petrol venezuelean, transmite Bloomberg.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, care au dorit să îți păstreze anonimatul, în ultimele zile cei doi mari traderi au contactat principalii cumpărători asiatici de țiței. Conversațiile sunt într-un stadiu incipient și nu au fost făcute oferte oficiale, au adăugat sursele

De asemenea, Vitol și Trafigura, două dintre cele mai mari firme de trading din lume, poartă discuții cu companii de rafinare din SUA pentru a le evalua interesul pentru petrolul venezuelean.

În pofida sancțiunilor și restricțiilor americane, de mai mulți ani Asia este piață vitală pentru țițeiul venezuelean. China este destinația pentru mare parte a exporturilor de petrol venezuelean, care de obicei este vândut la un preț redus. Firma Reliance Industries Ltd din India a început să preia petrol venezuelean după ce a obținut o derogare, doar pentru a suspenda achizițiile anul trecut, după ce președintele american Donald Trump a anunțat un tarif de 25% impus țărilor care cumpără țiței de la producătorul latino-american.

Procesatorii de petrol din India și China sunt acum dornici să analizeze o posibilă revenire la țițeiul venezuelean, care ar putea deveni o altă sursă de aprovizionare pe o piață deja abundentă.

Sursele citate de Bloomberg au dezvăluit că grupul de stat Indian Oil Corp se numără printre firmele care așteaptă confirmarea faptului că au aprobarea Washingtonului pentru a reveni pe piața petrolului venezuelean. Indian Oil Corp nu a dorit să răspundă la o solicitare de comentarii. Reliance a anunțat săptămâna trecută că așteaptă clarificări cu privire la accesul la țițeiul venezuelean pentru cumpărătorii din afara SUA și ‘ar lua în considerare cumpărarea petrolului într-un mod conform’.

Deocamdată nu este clar cât de mult petrol ar urma să vândă Vitol și Trafigura și dacă se vor limita la prima tranșă vehiculată de Trump. Totuși, vânzările ar reprezenta o oportunitate pentru casele de trading cu o lungă istorie de tranzacții cu petrol venezuelean.

În ultimii ani, Vitol a funcționat pe baza unor autorizații emise de Trezoreria SUA pentru a comercializa petrol venezuelean. Săptămâna trecută, directorul departamentului de petrol de la Trafigura, Ben Luckock a declarat că firma sa este în discuții cu administrația SUA pentru a reveni la derularea de afaceri cu Venezuela.

Orice venituri rezultate de pe urma vânzărilor de petrol venezuelean vor fi depuse în conturi bancare controlate de SUA, atât în beneficiul Venezuelei, cât și al Americii, conform unei fișe informative publicate de Casa Albă.