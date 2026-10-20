Grindeanu: Înainte de rectificarea bugetară, este nevoie de a fi prezentată situația în Parlament, la zi

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți că, înainte de rectificarea bugetară, este necesară prezentarea în Parlament a situației financiare la zi.

‘Trebuie să începem cu altceva înainte de rectificare, și anume cu prezentarea situației. E nevoie prima dată de a prezenta – noi am dat un termen de două săptămâni – în Parlament situația financiară la zi. Și eu cred că Parlamentul reunit e cel mai bun forum unde se poate face acest lucru, fără niciun fel de, să spunem, nuanțe de lucruri care să ducă spre chestiuni interpretabile, ci pur și simplu ministrul Finanțelor, în primul rând, care e același, trebuie să vină și să spună direct în ce situație ne aflăm, pentru că, în acest moment, din informațiile, multe dintre ele publice, pe care le am, pare că situația financiară e una foarte grea’, a declarat Grindeanu la Parlament.