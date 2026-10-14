Grindeanu: Miercuri avem ședință de Consiliu Politic Național în care decidem ce va face PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că miercuri social-democrații vor avea o ședință de Consiliu Politic Național în care vor decide dacă intră sau nu în Guvernul Luca Niculescu.

Grindeanu a fost întrebat ce va face PSD dacă președintele va dizolva Parlamentul și va declanșa alegeri anticipate, așa cum s-a anunțat pe surse.

Acesta a precizat că nu a văzut vreun comunicat de presă de la Președinție care să spună că președintele Nicușor Dan va dizolva Parlamentul.

‘Dacă e să vorbim de alegeri anticipate, o să vă spun ceea ce am spus și ieri, în ședința Biroului Permanent Național al PSD. E un scenariu care pare de nedorit, chiar e de nedorit pentru România, pentru economie, pentru că ar însemna cel mai devreme undeva în februarie să avem alegere anticipate, fără rectificare, fără buget, cu un guvern interimar până atunci, cu lipsa unei decizii și cu lucrurile care pot să derapeze și mai mult. Deci eu cred că pentru România acest scenariu nu e unul potrivit. Dar da, e unul constituțional, în schimb. E o posibilitate pe care la un moment dat s-ar putea să nu o putem evita. Eu vă asigur în ceea ce ne privește că vom fi pregătiți, PSD, de altfel am și dat drumul la chestiuni organizatorice, treburi care țin de bucătăria noastră internă de pregătiri pentru un asemenea scenariu’, a menționat președintele PSD la România TV.

Sorin Grindeanu a afirmat că miercuri PSD va avea o ședință de Consiliu Politic Național, la ora 16:00, în care se va decide dacă intră în Guvernul Luca Niculescu.

‘Eu o să le prezint colegilor mei mâine, fiindcă o să avem o ședință la ora 16:00, un Consiliu Politic Național, unde vom decide ce va face partidul.(…) Avem varianta în care nu votăm și nu intrăm, dacă nu facem parte…, există varianta, eu vă spun acum din variantele pe care ni le-a prezentat prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, există varianta unui guvern tehnocrat, care la prima vedere, cel puțin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi guvernul nimănui. Am mai avut exemplu ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. Suntem într-o perioadă în care cred că trebuie să facem un efort comun toți.(…) A treia variantă este cea de a avea un guvern, să spunem, politic, și aici se deschid diverse variante. Poate să fie un guvern pesedist, poate să fie un guvern pesedist plus, ceea ce îmi doresc, să fie din mai multe formațiuni politice, să fie o majoritate transparentă. (…) Cam astea sunt variantele, eu o să le prezint mâine colegilor mei, toate, cu plusuri și minusuri, așa cum am făcut și când am decis pașii importanți în acest an și ceva și împreună vom decide calea pe care va merge PSD’, a afirmat acesta.

Grindeanu a precizat că dacă PSD se va hotărî să intre la guvernare o să-i ceară premierului desemnat ca în două săptămâni să vină în Parlament să prezinte situația reală financiară a României la zi.