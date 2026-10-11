Grindeanu: Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România

Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România, a afirmat, sâmbătă, președintele social-democraților Sorin Grindeanu.

‘Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie. Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm. Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut!’, i-a transmis Grindeanu președintelui PNL Ilie Bolojan.

El a menționat că ‘schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte’.

‘Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România’, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Vineri, Sorin Grindeanu a afirmat că ‘PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării’.

Președintele Partidului Național Liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, a replicat că România are nevoie de un Guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia, însă nu va accepta să repete formule politice care s-au dovedit că nu funcționează.

Ilie Bolojan a arătat că refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care PNL a învățat-o în ultimul an.