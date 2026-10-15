Grindeanu: Printre prioritățile programului de guvernare se numără indexarea pensiilor și demararea reformei administrative

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că printre prioritățile care se vor regăsi în programul de guvernare al Cabinetului Luca Niculescu se află elaborarea bugetului de stat pe anul 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor până la 1 decembrie 2026, indexarea pensiilor, inclusiv militare, și a pensiei minime, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități și demararea reformei administrative.

Grindeanu a prezentat într-o conferință de presă, la sediul central al PSD, zece dintre prioritățile social-democraților care se regăsesc în programul de guvernare al premierului desemnat, Luca Niculescu.

”Prima dintre aceste priorități este prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate, înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027. Termen până la 1 noiembrie 2026. A doua – semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicate care să ofere o predictibilitate fiscală pentru anul 2027. Mai clar spus, să nu cumva să crească alte taxe și anul viitor. A treia – structurarea și aprobarea rectificării bugetare, care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului. Termen – 1 noiembrie 2026. A patra – inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale. 5 – operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din planul de relansare economică până la mijlocul lunii viitoare, adică termen 15 noiembrie. 6 – elaborarea bugetului de stat pe anul 2027 cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor. Termen – 1 decembrie 2026”, a precizat acesta.

Alte priorități menționate de Grindeanu au fost prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii, indexarea pensiilor, inclusiv militare, și a pensiei minime, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități și demararea reformei administrative, și anume comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

”De asemenea, foarte important, PSD va face o evaluare a Guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare”, a afirmat liderul social-democraților.