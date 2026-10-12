Grindeanu: PSD e pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu

PSD va fi foarte bine pregătit dacă se va intra pe scenariul alegerilor anticipate, deși acest scenariu nu este unul bun pentru România, pentru că va porni ‘un joc de domino’ în urma căruia întreaga economie ‘ar risca să devină o ruină’, a declarat luni președintele partidului, Sorin Grindeanu.

‘PSD este pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim. Am mai spus această chestiune și nu din calcule electorale. Cine își dorește alegeri anticipate pur electoral și pur pentru interesul propriu de partid în acest moment cred că e AUR. Nu-i interesează binele României, îi interesează să-și valorifice procentele pe care le au în sondaje. Dar nu fugim de un asemenea scenariu noi, de la PSD, și vom fi pregătiți. Vom porni, în schimb, dacă se dă drumul la acest scenariu – pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat, vreau să fiu cât se poate de clar, și atunci, de aceea facem aceste pregătiri – vom porni un joc de domino, care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie, din evaluările noastre, ar risca să devină o ruină după trei-patru luni de bătălii politice până în alegerile anticipate’, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că este posibil ‘să devenim martorii unui faliment național’, pentru că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și, până la urmă, își vor retrage banii din România.

‘De aceea pot să vă spun că eu cred că nu e un scenariu de dorit, dar e un scenariu care e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare. Aș face un apel încă o dată la rațiune și la responsabilitate și mai spun încă o dată: acest apel nu e pentru PSD sau în favoarea PSD, ci este pentru România și pentru România trebuie să avem un guvern rapid. Însă, dacă nu se va putea să avem un guvern, ne vom întoarce la urne, pentru ca românii să decidă. Nu există alte variante democratice în acest moment, conform Constituției în România. Așa că fiecare partid trebuie să fie responsabil și să știe că urmare a propriilor decizii putem intra pe o direcție sau pe alta. E decizia tuturor’, a afirmat Grindeanu.