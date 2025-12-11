Guvernul a aprobat schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină

Executivul a aprobat, în ședința de joi, Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate operatorilor de transport rutier, pentru a compensa creșterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, informează Ministerul Finanțelor, printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, măsura vine ca răspuns la dificultățile financiare cu care se confruntă companiile din domeniul de transport din România, pe fondul inflației ridicate și al creșterii prețului motorinei.

‘Aprobarea acestei scheme reprezintă un demers de pragmatism economic: este preferabil să returnăm o parte din acciză transportatorilor români pentru a le susține competitivitatea, decât să permitem pierderea definitivă a acestor venituri prin alimentări efectuate în afara țării. Această măsură contribuie la protejarea capitalului autohton și, în mod implicit, la menținerea locurilor de muncă dintr-un sector cu importanță strategică’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Obiectivul major al acestei scheme este oprirea creșterii prețurilor în lanț. Atunci când costul transportului crește, acest lucru se reflectă imediat în prețul fiecărui produs de la raft, afectând puterea de cumpărare a tuturor românilor. Prin compensarea parțială a accizei, statul acționează preventiv pentru a menține prețurile stabile și pentru a evita blocajele în lanțurile de aprovizionare care ar putea perturba întreaga economie, explică reprezentanții MF.

‘Măsura vine ca răspuns la dificultățile financiare cu care se confruntă firmele de transport din România, pe fondul inflației ridicate și al creșterii continue a prețului motorinei, care a ajuns să reprezinte peste 40% din totalul cheltuielilor operaționale ale firmelor de transport. În ultimii ani, costurile de operare ale transportatorilor rutieri au crescut semnificativ, afectând în special microîntreprinderile, care reprezintă peste 80% din piață. În plus, implementarea Pachetului Mobilitate 1 a generat cheltuieli suplimentare pentru fiecare vehicul, iar practica plății anticipate a combustibilului a pus presiune suplimentară pe lichiditatea firmelor’, se mai arată în comunicat.

Perioada de valabilitate a schemei este până la 31 iulie 2026 pentru emiterea dispozițiilor de plată, respectiv 31 decembrie 2026 pentru plata efectivă a ajutorului. Bugetul total este de 190 milioane lei.

Beneficiarii schemei sunt operatorii de transport rutier licențiați în România, atât pentru transport de marfă, cât și pentru transport de persoane (cu excepția transportului public local).

Ajutorul este sub formă de grant, în limita a 40 bani/litru de motorină achiziționată între 1 octombrie – 31 decembrie 2025 și 65 bani/litru între 1 ianuarie – 31 martie 2026. Numărul estimat de beneficiari este de 2.200 de operatori.

Schema va fi administrată de Autoritatea Rutieră Română, iar Ministerul Finanțelor este ordonatorul principal de credite. Hotărârea a fost elaborată în consultare cu toate instituțiile relevante, precum și cu operatorii de transport, pentru a asigura un control riguros al modului de acordare și utilizare a fondurilor, precizează sursa manționată.