Ungaria desecretizează dosarele informatorilor din perioada comunistă

Ungaria va începe în curând desecretizarea a zeci de mii de dosare ale poliției comuniste, care vor fi accesibile într-o bază de date publică; în documentele depozitate în prezent într-un subsol imens al arhivelor vor putea fi identificați informatorii și colaboratorii fostelor servicii de securitate, transmite marți agenția Reuters.

Publicarea va marca a 70-a comemorare a revoltei antisovietice din 1956 și va îndeplini promisiunea premierului Peter Magyar de a le permite ungurilor să își înțeleagă trecutul totalitar.

Deși regimul comunist s-a prăbușit în 1989, Ungaria a întârziat desecretizarea completă a dosarelor. Reuters apreciază că a fost vorba de o lipsă de voință politică din partea guvernelor care s-au succedat de la Budapesta.

Până acum, cetățenii puteau solicita doar accesul la propriile lor dosare sau la cele ale membrilor de familie apropiați. Pe viitor, accesul la orice dosar va fi posibil pentru toți, nu doar pentru cercetători, iar căutarea va fi posibilă în baza de date online.

În timpul Războiului Rece, polițiile politice est-europene s-au bazat pe informatori recrutați din rândul populației, de multe ori prin șantaj, amenințări sau cu promisiunea unor recompense. În Ungaria, din 1956 până în 1989, au fost înregistrați circa 55.000 de astfel de colaboratori secreți ai serviciilor de securitate comuniste.

Cu ajutorul informatorilor, poliția politică le monitoriza prietenii, membrii de familie, vecinii sau colegii de serviciu pentru a detecta indicii de disidență sau de influență occidentală. Notele informative duceau de multe ori la arestări și interogatorii.

Ofițerii de securitate se întâlneau cu informatorii în apartamente din centrul Budapestei, cunoscute ca apartamente K, folosite în scop conspirativ.

În anii 1980, informatorii mergeau la concerte rock alternativ din capitala Ungariei, unde se aduna un public tânăr, perceput de regimul comunist drept potențial subversiv.

Peter Muller ‘Sziami’, figură încă importantă a muzicii, își amintește cum formația sa Kontroll Csoport interpreta în 1983 o piesă compusă de el, cu titlul ‘Informatori și Provocatori’, ale cărei versuri afirmă: ‘În felul nostru, și noi stăm de veghe: cel din fața ta este omul tău – ai roșit, ai fost deconspirată – informatori și provocatori’.

‘Apoi puneam reflectoarele pe mulțime și vedeam publicul de vreo 1000 de oameni uitându-se în jur să vadă cine ar putea fi informatorii’, și-a reamintit el acum – la vârsta de 74 de ani – în studioul său, zâmbind malițios.

Muller a fost pe punctul de a fi dat afară din facultate pentru muzica sa, iar poliția i-a interzis mai multe concerte și l-a interogat. Prima sa trupă punk-rock, numită URH, legendară în cultura clandestină, a fost numită în 1980 după frecvența radio folosită de poliție și a fost urmărită de multe ori.

În ciuda acestor amintiri, muzicianul are dubii despre desecretizarea dosarelor după atâta vreme. ‘Nu mă simt complet confortabil cu ideea că societatea are nevoie de o astfel de curățare sau de un astfel de catharsis când a trecut atâta timp, că oamenii trebuie scoși în evidență, umiliți, făcuți de rușine și pedepsiți după ce au murit deja sau au trecut într-o altă etapă a vieții’, a declarat el pentru Reuters.

Dosarele serviciilor secrete comuniste sunt gestionate de Arhivele Istorice ale Securității de Stat Ungare (ABRL) și conțin numele a 50-60 de mii de colaboratori. Directorul ABTL, Bendeguz Gergo Cseh, a salutat ca pe un ‘pas istoric’ desecretizarea făcută în baza unei legi adoptate în septembrie de parlamentul de la Budapesta și afirmă că aceasta merge mai departe decât în oricare țară din fostul bloc comunist est-european.

Polonia și-a deschis arhivele cu mult înainte, dar nu permite căutări deschise, fără restricții, cum vor fi posibile în Ungaria.

Și Germania a abordat mai restrictiv desecretizarea din 1991 a fișierelor Stasi, poliția politică est-germană.

Nici în Cehia nu au fost încărcate într-o bază de date publică toate dosarele.

Legea ungară arată că înțelegerea trecutului și transparența instituțiilor publice sunt ‘premise vitale’ pentru funcționarea unui stat democratic.

Publicarea se va face în două etape, începând din 4 noiembrie – data la care tancurile sovietice au intrat în Budapesta, zdrobind revolta democratică începută în 23 octombrie.

Unele detalii din dosare vor fi totuși cenzurate pentru protecția informațiilor personale sensibile, cum ar fi problemele de sănătate, dependențele sau orientarea sexuală.

‘Ca arhivist și istoric, cred că a judeca pe cineva pe baza acestor informații este incorect. Cred totuși că se poate pătrunde în esența unor povești de viață și ne putem privi în față trecutul într-un mod mai profund, nu doar la nivel individual, ci și ca societate’, a apreciat Cseh.