IEA: Cererea globală de electricitate va accelera, regenerabilele devin cea mai mare sursă de energie electrică

Regenerabilele sunt în grafic pentru a deveni în 2026 cea mai mare sursă globală de producere a energiei electrice, depășind cărbunele, după ce au ajuns aproape de paritate în 2025, în timp ce pe plan mondial cererea de electricitate ar urma să accelereze anul viitor, se arată într-un raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), transmite Xinhua.

Anul acesta, cererea globală de energie electrică ar urma să crească cu 3,6%, și cu încă 3,8% în 2027, după un avans de 3% în 2025. Consumul de electricitate pe plan mondial este proiectat să ajungă la 30.700 terawați-oră (TWh) în 2027, de la 28.600 TWh în 2025, a informat instituția cu sediul la Paris.

Aceasta consideră că actuala criză din Orientul Mijlociu a majorat temporar costurile de producere a energiei electrice, în timp ce în unele regiuni au fost introduse măsuri de conservarea energiei în situații de urgență. Cu toate acestea, pe plan mondial cererea de electricitate ar urma să continue să crească într-un ritm mai rapid în următorii doi ani.

După ce a ajuns aproape de paritate cu cărbunele în 2025, producerea energiei electrice din surse regenerabile ar urma să crească cu peste 8% în 2026, depășind cărbunele ca cea mai mare sursă globală de producere a electricității. Ponderea sa în generarea globală a energiei electrice ar urma să crească de la 33% în 2025 la 37% până în 2027, se arată în raportul Agenției Internaționale pentru Energie.

Energia solară este așteptată să rămână cel mai mare contributor la creșterea aprovizionării globale cu energie electrică, producția sa urmând să crească cu aproximativ 600 TWh în 2026, aproape de expansiunea record din 2025, a indicat IEA.

Agenția Internațională a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agenția a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.