Imperiul cripto al familiei Trump se extinde în Asia: Eric Trump mizează pe investiţii în bitcoin la Hong Kong

Eric Trump a declarat vineri, la conferinţa Bitcoin Asia 2025 din Hong Kong, că este convins că bitcoin va atinge valoarea de 1 milion de dolari în următorii ani. Fiul preşedintelui american Donald Trump a afirmat că îşi petrece ”90% din timp” în comunitatea cripto şi a subliniat rolul său în boardul consultativ al companiei japoneze Metaplanet, specializată în trezorerie bitcoin, transmite CNBC.

Metaplanet îşi bazează modelul de business pe acumularea şi gestionarea de rezerve mari în bitcoin, pentru a beneficia de aprecierea acestuia şi pentru a atrage investitori care cred în criptomonedă.

Declaraţiile vin în contextul creşterii de 86% a preţului bitcoin în ultimele 12 luni, pe fondul unui climat mai favorabil reglementării cripto în SUA şi al victoriei electorale a lui Trump. Totuşi, volatilitatea ridicată a pieţei şi scandalurile din trecut rămân riscuri majore.

Eric Trump şi fratele său, Donald Trump Jr., sunt cofondatori ai companiei de minare American Bitcoin şi gestionează proiectul World Liberty Financial, susţinut de familia Trump. Cei doi îşi consolidează acum prezenţa în Asia, urmând să participe la evenimente din Japonia, Coreea de Sud şi Singapore.

Preşedintele Trump, care se autointitulează ”primul preşedinte cripto”, a promovat politici favorabile industriei şi a lansat propriile proiecte, inclusiv moneda $TRUMP.

Implicarea directă a familiei în afaceri cripto a stârnit critici şi apeluri la anchete de etică.

Vizita lui Eric Trump în Hong Kong a fost marcată de tensiuni: un oficial al autorităţii de supraveghere financiară şi un deputat local s-au retras de pe lista vorbitorilor conferinţei, după ce au primit recomandări să nu interacţioneze cu fiul preşedintelui american.